Falcão será a grande atração no jogo de abertura da Copa São Bernardo nesta quinta-feira

Ídolo no Brasil, apontado como um dos maiores jogadores da história do futsal e eleito quatro vezes o melhor jogador da modalidade no mundo pela Fifa (2004, 2008, 2011 e 2012), Falcão será a grande atração do Jogo Festivo de Futsal, que marca a abertura da Copa São Bernardo. A partida será realizada no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1.155, Parque Anchieta), nesta quinta-feira (31), a partir das 19h30, mas os portões serão abertos duas horas antes para facilitar o acesso.





Realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo, por meio da iniciativa privada, a partida tem como objetivo fortalecer e estimular o futsal no município e a presença de Falcão, que terá a seu lado amigos influencers, é considerada importante incentivo. “O jogo será oportunidade única para atletas apaixonados pelo futsal dividirem a quadra com um dos maiores ídolos da história do futsal mundial. E para a torcida que gosta da modalidade, uma chance imperdível de ver uma lenda do futsal e seus lances mágicos”, avaliou o secretário municipal da Pasta, Fran Silva.





Os ingressos poderão ser retirados até as 17h desta quinta-feira, mas os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível, já que o jogo tem caráter solidário. Toda a arrecadação será destinada para o Banco de Alimentos da cidade. Os organizadores lembram que os ingressos serão entregues até que a capacidade de público do ginásio seja esgotada.





Já estão confirmados para jogar ao lado de Falcão os influencers Lelê do Estádio 97 (@leticiabeppler), Luis Henrique Blanco (@lucaneta10), Henry Hatakeyama (@henryjapa), Bruno Evangelista (@futblack_), Pablo Lima (@_pablett) e Jhonatas De Castro (@Mlkjhoow). O adversário será formado pode meio de sorteio que envolverá jogadores inscritos para a Copa São Bernardo de Futsal.





A competição tem início previsto para agosto e término em setembro. Como nas edições anteriores, serão três categorias na disputa: principal, master e feminino. Toda a arrecadação com as inscrições, de R$ 200 por equipe, será revertida em premiação para os campeões.





