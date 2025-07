Revelado pelo São Bernardo FC, Samuel Lino é anunciado como reforço mais caro da história do Flamengo

Do Grande ABC ao Maracanã. Nascido em Santo André e revelado pelo São Bernardo FC, o atacante Samuel Lino, 25 anos, foi anunciado oficialmente nesta terça-feira (29) como o reforço mais caro da história do Flamengo. O clube carioca pagou cerca de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) ao Atlético de Madrid para adquirir os direitos econômicos do jogador – valor que ainda pode aumentar com bônus por metas atingidas.

Lino retorna ao Brasil após três temporadas de destaque na Europa. No clube espanhol, somou 93 partidas, 12 gols e 16 assistências, eleito o melhor jogador do elenco colchonero na temporada 2023/2024.

Revelado nas categorias de base do São Bernardo FC, o atacante foi emprestado ao próprio Flamengo em 2018, onde conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com dificuldades de adaptação na capital fluminense, optou por voltar ao Tigre no ano seguinte.

No elenco profissional do São Bernardo, disputou a Série A-2 do Paulista e a Copa Paulista, com 22 partidas e cinco gols em 2019. O desempenho chamou atenção do Gil Vicente, de Portugal, onde acumulou 100 jogos e 32 participações em gols. Passou ainda pelo Valencia, antes de chegar ao Atlético de Madrid.

Como clube formador, o São Bernardo FC tem direito a uma porcentagem da venda. Procurado pelo Diário, o clube afirmou ainda não saber o valor exato ou quando o repasse será feito.

O Flamengo superou concorrentes como Napoli (Itália) e Sporting (Portugal), que também demonstraram interesse no atacante, mas não igualaram a proposta rubro-negra. O pagamento será feito em parte à vista, com duas parcelas previstas para janeiro e julho de 2026.

Embora preferisse permanecer na Europa, Samuel Lino vê no Flamengo uma oportunidade para ganhar visibilidade e conquistar uma vaga na Seleção Brasileira, agora comandada por Carlo Ancelotti. O jogador sonha com uma convocação para a Copa do Mundo de 2026.