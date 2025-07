Flamengo usa ligação de Saúl para 'confirmar' andreense Samuel Lino

O torcedor do Flamengo viveu uma segunda-feira de distintas emoções. Ao mesmo tempo em que lamentou a oficialização da saída do lateral-direito Wesley, a caminho da Roma, viu o clube anunciar a contratação do atacante de Santo André Samuel Lino, do Atlético de Madrid.

O clube rubro-negro usou o meia Saúl Ñiguez para ''fazer uma chamada internacional'' com o código 34, da Espanha, e conversar com o ex-companheiro de Atlético de Madrid. "E aí irmão, como você está? Deixa eu contar o que eu vivi ontem (domingo) no Maracanã. É incrível! A Nação é incrível, um monte de luzes, fogos... Cantaram meu nome", começou o papo o meia.

Saúl afirma para o então ''amigo oculto'' que foi algo que jamais havia vivido na vida. Eis que se surpreende. "Como? Você também vai vir? Uau, a recepção, então, vai ser incrível. Te espero aqui irmão. Um abraço forte."

Samuel Lino desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato. Em contrapartida, Wesley recebeu uma homenagem do clube após ser negociado com a Roma.

"Quem é Flamengo sabe que só um moleque rubro-negro poderia carregar o mitológico número 43 na camisa. Com suor e muita resiliência, nosso Garoto do Ninho venceu dia após dia o desafio de ser o lateral-direito titular do Clube de Regatas do Flamengo. Conquistou, no campo, a admiração pela personalidade e humildade com que sempre vestiu o Manto. Contou com a bênção de um ídolo da Nação. Leandro se rendeu ao seu futebol", escreveu o Flamengo.

O clube foi além: "O sacrifício de quem trabalhou e se dedicou diariamente pelo seu sonho foi recompensado. Todos podem dar a volta por cima. Ganha o mundo, moleque. Carregue sempre os ensinamentos da sua família no coração. A Nação segue, aqui, torcendo por você, nosso cria! obrigado, Wesley!"