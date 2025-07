Quem é a brasileira que morreu em acidente de carro durante nevasca na Argentina

Uma brasileira de 39 anos que morava em Marília-SP morreu em um acidente automobilístico na Argentina, no sábado, 26, quando retornava de uma viagem em que levou a mãe e seus dois cachorros para conhecer a neve. Labibi Amaral Mello dirigia o carro que saiu da pista, coberta por gelo, na região argentina do Alto Valle, na Patagônia. A mãe e os cães sobreviveram e passam bem, segundo relatos da família.

As causas do acidente são investigadas. Em um trecho com gelo e granizo, em meio a uma nevasca, o carro da brasileira teria perdido o controle, bateu no acostamento e capotou.

Labibi era defensora da causa animal e tinha 12 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Ali anunciou o passeio de férias, que começou em 1 de julho na companhia de sua mãe, Deise, e dos cães Dom e Ravi, após dois anos de planejamento.

Labibi postou várias fotos da viagem. No dia 19, por exemplo, os cães e as duas mulheres chegaram ao destino e viram a neve. Labibi publicou uma imagem em que escreveu: "Dirigi 5 mil km para ver isso. Para ter esse prazer de tirar exatamente essas fotos, para ver ele andando na neve, provando a sensação".

Na legenda de outra imagem dos dois cães na neve, ela agradeceu o apoio para realizar o passeio: "Todos os nossos familiares, amigos e parceiros que acompanharam esses dois anos de planejamento, torceram, se preocuparam com a gente, nosso muito obrigado".

Segundo familiares, a brasileira será cremada na Argentina, após trâmites burocráticos, e suas cinzas vão ser trazidas para Marília, onde deve ocorrer uma cerimônia de despedida. A mãe dela e os cães voltarão para o Brasil de carro, antes.