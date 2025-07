Paulo Serra estreia novo programa semanal na Band

Ex-prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB, Paulo Serra fará sua estreia como apresentador de televisão no novo programa da Band, Cidade Forte, Brasil Forte. A atração semanal irá ao ar aos domingos, às 9h, em canal aberto ao Estado, com a data de estreia marcada para 10 de agosto. A produção abordará gestões paulistas que foram premiadas nos últimos anos com o Prêmio Band Cidades Excelentes, uma iniciativa da emissora com o apoio do Instituto Aquila.

Paulo Serra, que também conta com uma coluna dominical no Diário sobre exemplos de boas práticas administrativas, conduzirá na emissora uma atração no formato de entrevistas, a fim de valorizar projetos vitoriosos de cidades que sejam exemplos de políticas públicas à população e que possam ser compartilhados. O andreense, inclusive, foi duas vezes eleito prefeito com índices próximos de 80% dos votos válidos, em 2016 e 2020.

Segundo o diretor de comunicação da Band, Caio Luiz de Carvalho, o Cidade Forte, Brasil Forte terá exibição ao longo de três meses, com 12 programas previstos, cada um com meia-hora de duração na grade da emissora. “Esperamos que seja um sucesso e estamos focados muito pelo fato de Paulo Serra ser um entusiasta do programa da Band, o Cidades Excelentes, já no seu quinto ano, desenvolvido junto com o Instituto Aquila por todo o Brasil”, disse.

De acordo com o ex-prefeito andreense, o primeiro programa abordará as boas práticas administrativas em três municípios, sendo dois deles no Grande ABC: Santo André, São Caetano e São Carlos. “Geralmente, a televisão vai até as cidades para apontar o que está errado, fiscalizar. Nosso objetivo é o contrário disso: é mostrar o mandato, a gestão que funciona. É preciso reconhecer e valorizar as boas práticas. Há muita Prefeitura que dá exemplo em políticas públicas”, explicou Paulo Serra.

A atração foi amarrada pelo tucano e o marqueteiro Duda Lima junto à direção da Band, que esperam oferecer ao telespectador quadros especiais, depoimentos, participação popular e histórias reais de quem teve a vida transformada por uma boa gestão pública. Em um segundo momento, a emissora cogita estender o Cidade Forte, Brasil Forte para outros estados do Brasil.

