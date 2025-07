Trump anuncia acordo com a Coreia do Sul, com tarifa de 15% para produtos do país asiático

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo comercial com a Coreia do Sul para reduzir as tarifas. Em post na sua própria rede, a Truth Social, Trump afirmou que o governo sul-coreano concordou com uma tarifa de 15%, enquanto os produtos norte-americanos não pagarão taxas ao entrar na Coreia do Sul.

Ainda segundo Trump, o acordo prevê que a Coreia do Sul "dará aos Estados Unidos US$ 350 bilhões de dólares para investimentos de propriedade e controlados pelos Estados Unidos", a serem selecionados pelo próprio Trump. Também comprará US$ 100 bilhões de gás natural ou outros produtos de energia.

Uma quantia extra de investimento será anunciada em duas semanas, de acordo com Trump, quando o presidente Lee Jae Myung for à Casa Branca para uma reunião.

O acordo com a Coreia do Sul segue os padrões de dois outros anteriores anunciados por Trump, com a União Europeia e o Japão, que também serão tarifados em 15% e farão investimentos nos Estados Unidos.

Aço, alumínio e cobre não estão incluídos

O secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou hoje que o acordo entre os EUA e a Coreia do Sul fará com que o país asiático tenha uma tarifa recíproca e de automóveis fixada em 15%.

"Aço, alumínio e cobre não estão incluídos e permanecem inalterados", acrescentou ele na rede X.

Lutnick também confirmou os comentários de Donald Trump de que a Coreia do Sul fornecerá US$ 350 bilhões para os EUA investirem conforme as instruções do presidente, com 90% dos lucros destinados ao povo americano.

"Quando o presidente da Coreia do Sul visitar a Casa Branca nas próximas semanas, Trump e Lee Jae Myung anunciarão os enormes investimentos que as empresas sul-coreanas farão no país", disse.