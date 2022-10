Qual é o seu superpoder de gerenciamento de projetos?

Da Redação

Do 33Giga



31/10/2022 | 10:56



Na primeira quinta-feira de novembro (neste ano, dia 3) é celebrado o Dia Internacional do Gerenciamento de Projetos.

Como o nome indica, a efeméride comemora globalmente os profissionais de projeto e a profissão, que permite que os agentes de mudança em todo o mundo deem vida a grandes ideias e efetuem mudanças na sociedade.

Na data, o Project Management Institute (PMI) coloca em evidência os profissionais da área e o importante trabalho que realizam todos os dias.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

“O dia foi instituído para apreciar e celebrar o importante papel que os gerentes de projeto desempenham nas organizações em todos os setores, indústrias e funções”, afirma Ricardo Triana, diretor-geral do Project Management Institute para o Brasil e a América Latina.

Como ser um favorito na corrida pelo talento

O crescimento econômico e a crescente projetização traz a cada dia mais uma demanda maior por gerentes de projeto e ela só tende a aumentar na próxima década. Mas o impacto de tendências demográficas como aposentadorias e mudanças culturais no local de trabalho faz com que o número de talentos seja insuficiente para atender à demanda.

Uma pesquisa global recente do PMI e da PwC intitulado Talent Gap: Ten-Year Employment Trends, Costs and Global Implications do PMI 2021 aponta que há uma falta de conscientização, ou talvez complacência, entre as organizações baseadas em projetos sobre os riscos que estão por vir e o potencial impacto negativo que a crise de talentos terá nos projetos e sua capacidade de atender às necessidades estratégicas.

Ele mostra que a economia global precisará de um total de 25 milhões de novos profissionais de projeto até 2030. Para fechar essa lacuna, 2,3 milhões de pessoas precisarão ingressar no gerenciamento de projetos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

À medida que a profissão de gerenciamento de projetos evolui, as habilidades também devem evoluir. Quais habilidades e capacidades são mais importantes para continuarem competitivas?

A pesquisa do PMI e da PwC identifica os recursos mais importantes que os gerentes de projeto em geral devem ter. Os melhores gerentes de projeto estão evoluindo. Agora eles – habilitados por novas tecnologias – concentram-se em influenciar resultados, construir relacionamentos e alcançar os objetivos estratégicos de suas organizações.

Esse levantamento também demonstra que embora uma ampla gama de capacidades seja vista como importante, cinco habilidades-chave são consideradas fundamental para o sucesso da entrega dos projetos.

“Eles são uma mistura entre habilidades sociais e o que o PMI chama de ‘habilidades de poder’, que são os comportamentos que permitem que as pessoas tenham sucesso. A pesquisa incluiu várias entrevistas em profundidade com líderes de projetos seniores, e todos concordaram que as habilidades de poder deveriam estar no topo da lista”, diz Ricardo.

“Na hora de construir relacionamentos, devemos ter uma conexão com nossos stakeholders e tratá-los como pessoas. Precisamos ser empáticos olhando com uma perspectiva humana e verdadeira, essas são habilidades poderosas”, completa o executivo.

O gerenciamento de projetos está no centro do sucesso organizacional

A mensagem é clara: talentos, projetos e objetivos estratégicos estão em risco, a menos que as organizações invistam agora na construção de capacidades vencedoras para obter uma vantagem competitiva.

Leve isso ao topo: faça da gestão de talentos uma prioridade do C-suite, com alinhamento claro de capacidades e prioridades estratégicas.

Siga os números: use uma abordagem sistemática e orientada por dados para avaliar os principais recursos, identificando lacunas e medindo o progresso.

Reinvente o recrutamento: fique mais esperto na atração de talentos para preencher as lacunas de recursos.

Eleve seu talento e desenvolvimento (T&D): Invista na promoção de capacidades críticas, usando diversos métodos de aprendizado. Monitore, avalie e monitore novamente: revise e evolua as estratégias de talentos de acordo com o feedback, o progresso e as mudanças nas prioridades do negócio.

Parcerias

O PMI fechou recentemente uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP) por meio do programa escolar GSM (Group Student Membership), que irá compartilhar com estudantes os benefícios de aprenderem a respeito dos recursos de gerenciamento de projetos e os muitos recursos globais do PMI para ajudá-los a prosperar.

Apenas em 2021 e 2022, PMI impactou mais de 26 mil jovens na América Latina por meio de eventos regionais e parcerias.

“PMI sempre esteve comprometido em permitir que os jovens sejam agentes de mudança e seguimos os apoiando por meio de diversas iniciativas regionais. Nosso objetivo é empoderar as pessoas para que elas consigam transformar ideias em realidade”, completa Ricardo.

De acordo com a pesquisa PMI Youth Research, a primeira aspiração dos jovens é causar impacto no mundo; 85% dos jovens de 15 a 25 anos estão convencidos de que podem fazer coisas maiores se tiverem oportunidade; e os jovens estão buscando liderança e treinamento formal para desenvolver habilidades-chave.

“O PMI e os jovens agentes de mudança compartilham a mesma aspiração, de impactar positivamente o mundo. O PMI está posicionado de forma única para ajudar jovens agentes de mudança a gerar impacto positivo, fornecendo as ferramentas, habilidades e a comunidade de que todos os agentes de mudança precisam”, finaliza Ricardo.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a organização profissional líder em gerenciamento de projetos e a autoridade para uma comunidade global crescente de milhões de profissionais de projetos e indivíduos que usam habilidades de gerenciamento de projetos. Coletivamente, esses profissionais e “agentes de mudança” criam consistentemente melhores resultados para empresas, comunidade e sociedade em todo o mundo.

O PMI capacita as pessoas a transformar ideias em realidade. Por meio de advocacia global, networking, colaboração, pesquisa e educação, o PMI prepara organizações e indivíduos em cada estágio de sua jornada de carreira para trabalhar de forma mais inteligente, para que possam impulsionar o sucesso em um mundo de mudanças.

Desde 1969 construindo o seu legado, o PMI é uma organização sem fins lucrativos que trabalha em quase todos os países do mundo para promover carreiras, fortalecer o sucesso organizacional e capacitar profissionais de projetos e agentes de mudança com novas habilidades e formas de trabalho para potencializar seu impacto. As ofertas do PMI incluem padrões reconhecidos globalmente, certificações, cursos online, liderança de pensamento, ferramentas, publicações digitais e comunidades.

Saiba mais sobre o PMI em: