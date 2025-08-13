Terminal Nicolau Delic. Viaduto dos Autonomistas. Avenida dos Estados.

Ao lado do Viaduto dos Autonomistas, inaugurado em São Caetano em 1954, ficava a estação rodoviária, modesta, mas adequada às condições da cidade, na época.

Antes dela, nos anos 1940, o principal meio de comunicação dos moradores, em especial com a Capital, era o ferroviário. Assim, os ônibus de linhas urbanas tinham ponto inicial ao lado da estação da ‘Inglesa'', a ‘São Paulo Railway'', no começo da Rua Conselheiro Antônio Prado.

A modesta estação rodoviária de São Caetano, citada pelo jornalista Hermano, precisou ser ampliada com o crescimento da cidade. Coube ao prefeito Raimundo da Cunha Leite (prefeito eleito em 1976 e empossado em 1977), construir um terminal rodoviário moderno, o que provocou muito ruído por parte da oposição.

É a obra central desta foto de Augusto Coelho. O terminal recebeu o nome de Nicolau Delic numa homenagem ao assessor do prefeito, morto em 1980 durante aquela construção.

Augusto Coelho fez esta foto em 1996. A paisagem permite observar vários outros equipamentos.

À esquerda, o começo do Viaduto dos Autonomistas, inaugurado no aniversário da cidade de 1954 para substituir as cancelas (porteiras) antigas da estação ferroviária.

O majestoso terminal ao lado da nova estação ferroviária, que diante dele se mostra bem mais modesta.

A passagem da ferrovia, à esquerda em direção a São Paulo; à direita, em direção a Santo André.

Do outro lado da estrada de ferro, o bairro Fundação, observando-se uma das lojas da Casas Bahia.

Ainda no bairro Fundação, às margens do Rio Tamanduateí, a torre do hipermercado Carrefour, que chegou a São Caetano em 1994.

Do outro lado do Rio, e da Avenida dos Estados, já é São Paulo, Vila Califórnia.

Ensaiava-se, em ambos os lados da ferrovia, o crescimento vertical também neste espaço central de São Caetano.

NOTA – Augusto Coelho fez esta e outras fotos em alta resolução, o que permite a sua ampliação muitas vezes. Este aumento de tamanho da imagem facilitaria a localização de outras referências.

Por exemplo, as instalações sobre o Terminal Nicolau Delic levam as inscrições “Escola de Formação dos Soldados da Polícia Militar de São Paulo”.

Crédito da foto 1 – Augusto Coelho

UM MISTO. Partes do Centro de São Caetano, do bairro Fundação e da Zona Leste de São Paulo ao longo da estrada de ferro, do Rio Tamanduateí e das duas pistas da Avenida dos Estados: era 1996

CAMINHO SUAVE

Convidamos os leitores da Memória para o evento que estamos organizando em homenagem aos 115 anos de nascimento da professora Branca Alves de Lima, a realizar-se hoje (quarta-feira, 13 de agosto), na Câmara Municipal de Mauá, das 18h30 às 21h30.

Na ocasião, será concedido à ilustre educadora, in memoriam, o título de Cidadã Mauaense, como forma de reconhecimento à sua relevante contribuição para a educação brasileira.

O evento contará ainda com uma aula pública, que será ministrada por mim e pelo professor Luiz Carlos Cagliari, um dos mais respeitados linguistas do país, em celebração à vida, à obra e ao legado de Branca Alves de Lima, autora da célebre cartilha “Caminho Suave”.

Alex Trajano - Mauá

Crédito das fotos 2 e 3 – Projeto Memória

HOMENAGEM. Alex Trajano e a professora Branca Alves de Lima, autora da cartilha Caminho Suave: homenagem em Mauá

RECONHECIMENTO

O professor José de Souza Martins recebeu dia 5 o título de Personalidade Acadêmica de 2025, em evento realizado no Auditório Sérgio Cardoso, em São Paulo.

A outorga partiu da Câmara Brasileira do Livro, durante a entrega do Prêmio Jabuti Acadêmico, que premiou autores e editoras de 26 categorias.

Nascido em São Caetano, professor Martins, autor de mais de 40 livros, foi o criador e primeiro responsável pelo Museu Histórico de São Caetano.

Humberto Pastore - São Caetano

Crédito da foto 4 - Divulgação

GAMA PRESENTE. Noite de 5 de agosto de 2025. Integrantes do Grupo de Amigos do Movimento Autonomista de São Caetano ao lado do professor Martins: Charly Farid Cury (o 1º à esq.), Wagner Natale, João Tarcísio Mariani, Martins e o autor da notícia

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

As canções que ficaram; temas marcantes em quadros que fazem lembrar a velha Itália e sua gente radicada na região.

No Momento Memória, a história de Emílio Rossi, italiano de Lucca, administrador e intérprete no Núcleo Colonial de São Caetano.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 13 de agosto de 1975 – Edição 2823

MANCHETE – Carne congelada: distribuição vai ter início dia 15 (de agosto de 1975).

MOVIMENTO ESTUDANTIL – Paralisação das aulas no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano, recebia o apoio de 21 entidades e delegações. Protesto era contra o aumento das mensalidades em quase 50%.

MOVIMENTO EMPRESARIAL – Rubens Fortunato Audino eleito presidente da Associação das Empresas de Transporte Coletivo.

EM 13 DE AGOSTO DE...

1905 – Chefia de polícia negava licença para jogo na festa da Penha, marcada para setembro (de 1905).

1955 – População paulistana enfrentava o problema da falta d’água. “Desespero coletivo”, escrevia o Estadão. E acrescentava: “raramente a calamidade da falta de água fustigou tão duramente a população”.

Oito bairros populosos estavam à mingua. Pouco chovia. Pedia-se economia no consumo.

1970 - Da linha de montagem da Chrysler, em São Bernardo, sai o 10.000º Dodge Dart. Engenheiro Fernando Almeida é o gerente da fábrica.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Natividade da Serra (SP), Antas e Riacho de Santana (BA).

HOJE

Dia do Economista

Dia do Jequibau. Comemorado no Estado de São Paulo. Tributo ao estilo musical criado por Mário Albanese e Ciro Pereira.

Dia Internacional dos Canhotos.

Santos Ponciano e Hipólito

13 de agosto

Viveram em Roma no século III. Ponciano foi papa e Hipólito presbítero e escritor. Foram exilados e morreram juntos nas minas da Sardenha

Fonte: Portal A-12