Terminal Nicolau Delic. Viaduto dos Autonomistas. Avenida dos Estados.

E a Semana São Caetano 2025 termina com mais esta foto aérea feita em 1996 pelo fotógrafo Augusto Coelho
Ao lado do Viaduto dos Autonomistas, inaugurado em São Caetano em 1954, ficava a estação rodoviária, modesta, mas adequada às condições da cidade, na época.
Antes dela, nos anos 1940, o principal meio de comunicação dos moradores, em especial com a Capital, era o ferroviário. Assim, os ônibus de linhas urbanas tinham ponto inicial ao lado da estação da ‘Inglesa'', a ‘São Paulo Railway'', no começo da Rua Conselheiro Antônio Prado.
Cf. Hermano Pini Filho, Memória, 22-10-2010.
A modesta estação rodoviária de São Caetano, citada pelo jornalista Hermano, precisou ser ampliada com o crescimento da cidade. Coube ao prefeito Raimundo da Cunha Leite (prefeito eleito em 1976 e empossado em 1977), construir um terminal rodoviário moderno, o que provocou muito ruído por parte da oposição.
É a obra central desta foto de Augusto Coelho. O terminal recebeu o nome de Nicolau Delic numa homenagem ao assessor do prefeito, morto em 1980 durante aquela construção.
Augusto Coelho fez esta foto em 1996. A paisagem permite observar vários outros equipamentos.
À esquerda, o começo do Viaduto dos Autonomistas, inaugurado no aniversário da cidade de 1954 para substituir as cancelas (porteiras) antigas da estação ferroviária.
O majestoso terminal ao lado da nova estação ferroviária, que diante dele se mostra bem mais modesta.
A passagem da ferrovia, à esquerda em direção a São Paulo; à direita, em direção a Santo André.
Do outro lado da estrada de ferro, o bairro Fundação, observando-se uma das lojas da Casas Bahia.
Ainda no bairro Fundação, às margens do Rio Tamanduateí, a torre do hipermercado Carrefour, que chegou a São Caetano em 1994.
Do outro lado do Rio, e da Avenida dos Estados, já é São Paulo, Vila Califórnia.
Ensaiava-se, em ambos os lados da ferrovia, o crescimento vertical também neste espaço central de São Caetano.
NOTA – Augusto Coelho fez esta e outras fotos em alta resolução, o que permite a sua ampliação muitas vezes. Este aumento de tamanho da imagem facilitaria a localização de outras referências.
Por exemplo, as instalações sobre o Terminal Nicolau Delic levam as inscrições “Escola de Formação dos Soldados da Polícia Militar de São Paulo”.
Crédito da foto 1 – Augusto Coelho
UM MISTO. Partes do Centro de São Caetano, do bairro Fundação e da Zona Leste de São Paulo ao longo da estrada de ferro, do Rio Tamanduateí e das duas pistas da Avenida dos Estados: era 1996
- Oi Paulinho. Recortar do convite a carinha da professora Branca (foto 3). Grato, irmão. Ademir -
CAMINHO SUAVE
Convidamos os leitores da Memória para o evento que estamos organizando em homenagem aos 115 anos de nascimento da professora Branca Alves de Lima, a realizar-se hoje (quarta-feira, 13 de agosto), na Câmara Municipal de Mauá, das 18h30 às 21h30.
Na ocasião, será concedido à ilustre educadora, in memoriam, o título de Cidadã Mauaense, como forma de reconhecimento à sua relevante contribuição para a educação brasileira.
O evento contará ainda com uma aula pública, que será ministrada por mim e pelo professor Luiz Carlos Cagliari, um dos mais respeitados linguistas do país, em celebração à vida, à obra e ao legado de Branca Alves de Lima, autora da célebre cartilha “Caminho Suave”.
Alex Trajano - Mauá
Crédito das fotos 2 e 3 – Projeto Memória
HOMENAGEM. Alex Trajano e a professora Branca Alves de Lima, autora da cartilha Caminho Suave: homenagem em Mauá
RECONHECIMENTO
O professor José de Souza Martins recebeu dia 5 o título de Personalidade Acadêmica de 2025, em evento realizado no Auditório Sérgio Cardoso, em São Paulo.
A outorga partiu da Câmara Brasileira do Livro, durante a entrega do Prêmio Jabuti Acadêmico, que premiou autores e editoras de 26 categorias.
Nascido em São Caetano, professor Martins, autor de mais de 40 livros, foi o criador e primeiro responsável pelo Museu Histórico de São Caetano.
Humberto Pastore - São Caetano
Crédito da foto 4 - Divulgação
GAMA PRESENTE. Noite de 5 de agosto de 2025. Integrantes do Grupo de Amigos do Movimento Autonomista de São Caetano ao lado do professor Martins: Charly Farid Cury (o 1º à esq.), Wagner Natale, João Tarcísio Mariani, Martins e o autor da notícia
NAS ONDAS DO RÁDIO
Canta Itália
As canções que ficaram; temas marcantes em quadros que fazem lembrar a velha Itália e sua gente radicada na região.
No Momento Memória, a história de Emílio Rossi, italiano de Lucca, administrador e intérprete no Núcleo Colonial de São Caetano.
Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.
DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO
Quarta-feira, 13 de agosto de 1975 – Edição 2823
MANCHETE – Carne congelada: distribuição vai ter início dia 15 (de agosto de 1975).
MOVIMENTO ESTUDANTIL – Paralisação das aulas no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano, recebia o apoio de 21 entidades e delegações. Protesto era contra o aumento das mensalidades em quase 50%.
MOVIMENTO EMPRESARIAL – Rubens Fortunato Audino eleito presidente da Associação das Empresas de Transporte Coletivo.
EM 13 DE AGOSTO DE...
1905 – Chefia de polícia negava licença para jogo na festa da Penha, marcada para setembro (de 1905).
1955 – População paulistana enfrentava o problema da falta d’água. “Desespero coletivo”, escrevia o Estadão. E acrescentava: “raramente a calamidade da falta de água fustigou tão duramente a população”.
Oito bairros populosos estavam à mingua. Pouco chovia. Pedia-se economia no consumo.
1970 - Da linha de montagem da Chrysler, em São Bernardo, sai o 10.000º Dodge Dart. Engenheiro Fernando Almeida é o gerente da fábrica.
MUNICÍPIOS BRASILEIROS
Hoje é o aniversário de Natividade da Serra (SP), Antas e Riacho de Santana (BA).
HOJE
Dia do Economista
Dia do Jequibau. Comemorado no Estado de São Paulo. Tributo ao estilo musical criado por Mário Albanese e Ciro Pereira.
Dia Internacional dos Canhotos.
Santos Ponciano e Hipólito
13 de agosto
Viveram em Roma no século III. Ponciano foi papa e Hipólito presbítero e escritor. Foram exilados e morreram juntos nas minas da Sardenha
Fonte: Portal A-12
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.