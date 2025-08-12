De São Caetano, Hugo Calderano se prepara para desafio na Suécia

Em grande fase na carreira, com vitória em todas suas últimas 26 partidas, o mesatenista Hugo Calderano, de São Caetano, disputa o Europe Smash 2025, competição que será realizada entre os dias 14 e 24 de agosto em Malmo, na Suécia. Calderano vem de dois títulos conquistados de forma consecutiva: o WTT Contender Buenos Aires 2025 e o WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025.

Atual número três do ranking mundial, o atleta da região venceu quatro dos últimos cinco torneios que disputou. Seu último tropeço nas chaves individuais aconteceu em maio deste ano, quando perdeu a final do Mundial para o chinês Wang Chuqin, número dois do mundo.

No Europe Smash, Calderano entrará em ação tanto no simples masculino quanto nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, também de São Caetano. Em Foz do Iguaçu, o casal foi eliminado nas quartas de final, quando perderam para Junjung Oh, da Coréia do Sul, e Miyu Nagasaki, do Japão, por 3 sets a 2.

A competição da Suécia faz parte do “Grand Smash”, um dos principais torneios do circuito internacional, além de ser um campeonato com uma das maiores premiações em dinheiro (mais de 1,5 milhão de dólares no total) e um dos que mais distribui pontos no ranking ao vencedor (2.000 pontos).

Desistência

Calderano desistiu de disputar o WTT Champions Yokohama 2025, torneio disputado antes do Europe Smash na Suécia. O mesatenista deu como justificativa a questão logística, pois o torneio de Foz do Iguaçu aconteceu até o dia 3 de agosto, enquanto as disputas no Japão começavam quatro dias depois. Neste cenário, o atleta da região teria ao menos 30 horas de deslocamento entre os países para poder competir.

Confira a programação do Europe Smash 2025:

De 14 a 16 de agosto: Rodadas de qualificação

17 de agosto (domingo): Primeira rodada de duplas mistas

18 de agosto (segunda-feira): Primeira rodada do individual masculino

19 de agosto (terça-feira): Oitavas de final de duplas mistas e segunda rodada do individual masculino

20 de agosto (quarta-feira): Quartas de final de duplas mistas e segunda rodada do individual masculino

21 de agosto (quinta-feira): Semifinais de duplas mistas e oitavas do individual masculino

22 de agosto (sexta-feira): Final duplas mistas e quartas do individual masculino

23 de agosto (sábado): Semifinal do individual masculino

24 de agosto (domingo): Final do individual masculino