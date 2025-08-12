Novo aplicativo de delivery de comida começa a operar no Grande ABC

Um novo aplicativo de entrega de comida começou a operar nesta terça-feira (12) no Grande ABC. 99Food, plataforma de entrega de comida da 99, chega ao Estado em fase de testes e integra um plano de investimento de R$ 500 milhões para expandir o serviço no País.

O lançamento envolve mais de 50 mil entregadores e cerca de 20 mil restaurantes cadastrados. O modelo prevê pagamento fixo por número de entregas, criação de pontos de apoio para trabalhadores e taxas diferenciadas para estabelecimentos parceiros.

A expansão é acompanhada por uma pesquisa do Instituto Locomotiva e da Abrasel que aponta que 63% dos consumidores já deixaram de pedir delivery por causa do preço e que 94% acreditam que, sem as taxas cobradas pelas plataformas, os restaurantes poderiam oferecer pratos mais baratos. O levantamento também mostra que 85% dos estabelecimentos investiriam o valor economizado em melhorias e 82% contratariam mais funcionários.

Segundo a marca, o novo serviço pretende se posicionar como alternativa às plataformas dominantes no setor, apostando em preços mais próximos aos praticados nos cardápios físicos e em maior previsibilidade de ganhos para entregadores.

