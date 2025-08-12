DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Fluminense recebe proposta do Shakhtar Donetsk por John Kennedy

Tricolor avalia oferta pelo atacante, herói do título da Libertadores em 2023

O Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, formalizou proposta ao Fluminense para contratar o atacante John Kennedy, revelado em Xerém. O clube ucraniano ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) fixos, mais 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões) em bônus, por 90% dos direitos econômicos do jogador.

O Tricolor das Laranjeiras pretende manter os 10% restantes, visando lucro em uma futura venda. A proposta chegou na noite de segunda-feira (11), mas a resposta será dada após o retorno da delegação ao Brasil, já que a equipe enfrenta o América de Cali, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (12), segundo o ge.

Contratado pelo Fluminense em 2017, John Kennedy passou por dois empréstimos antes de se firmar no elenco principal: para a Ferroviária, em 2023, e para o Pachuca, do México, no início de 2025, onde disputou o Mundial de Clubes e marcou nove gols em 12 partidas.

De volta ao clube desde junho, o atacante atuou em apenas três jogos nesta temporada, sendo titular em um deles, e ainda não marcou gols. Hoje, é a terceira opção de ataque de Renato Gaúcho, atrás de Germán Cano e Everaldo. Apesar disso, segue como ídolo da torcida pelo gol decisivo contra o Boca Juniors na final da Libertadores de 2023.

A diretoria vê a negociação como uma oportunidade para reforçar o caixa. Caso o atleta aceite a proposta, o clube deve ir ao mercado em busca de um substituto imediato para manter o poder ofensivo.

