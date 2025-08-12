Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 12 de agosto de 2025

Violência contra mulher

‘Patrulha Maria da Penha prende 72 agressores no ano’ (Setecidades, dia 9). Escutar, quase todo dia, que mulheres apanham violentamente ou, pior, são mortas, é revoltante e inconcebível. Lembrei do filme Nunca Mais, de 2002, estrelado por Jennifer Lopes, que dá o que pensar.





Tania Tavares - Capital





‘Cidade Forte, Brasil Forte’

‘Nas páginas e nas telas’ (Política, dia 10). Parabéns ao grupo Bandeirantes de Comunicação ao anunciar o programa Cidade Forte, Brasil Forte, às 9h nas manhãs dominicais, com apresentação de Paulo Serra (PSDB), ex-prefeito de Santo André, cidade esta que, nos últimos anos, recebeu duas vezes o prêmio Cidades Excelentes, iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila. Com boa gestão em oito anos de mandato, o que resultou a eleição de seu sucessor, Gilvan Ferreira (PSDB), com 70% dos votos válidos no primeiro turno das eleições passadas, o ex-prefeito não se acomodou e partiu para Universidade Harvard após sua gestão, onde foi cursar Boas Práticas de Gestão Pública para aprimorar seus conhecimentos e colocá-los em prática no dia a dia. O jovem ex-prefeito tem boas qualificações que o credenciam a ajudar o País em futuras eleições. Como sabemos, o Brasil pode mudar a partir das cidades, pois são a partir daí, via de regra, que os políticos começam dar voos mais altos na carreira e, ninguém melhor que os munícipes, que o conhecem melhor, para produzir bons quadros para a política nacional. Mais do que nunca precisamos de bons gestores e pessoas íntegras no meio político. Sucesso Paulinho, como é conhecido em Santo André, e que continue prestando bons serviços na vida pública.

Mauri Fontes - Santo André





Tarifaço

“Eu não vou me humilhar”, disse Lula, o soberbo, sobre se comunicar com o presidente norte-americano para resolver diplomaticamente o problema da taxação. Apesar de casos de sucesso semelhantes em todo o mundo, nosso vaidoso, egocêntrico, amiguinho de ditadores e terroristas, mostra toda sua arrogância e assim vai traçando o destino caótico de nosso País.

Vanderlei Retondo - Santo André





Guerra entre poderes

No Canal Livre, da Band, Kassab disse que se o clima continuar tenso entre Legislativo, Executivo e Judiciário a situação poderá se agravar e logo teremos uma guerra entre os poderes. É bom prestar atenção à fala de Kassab. Há quem diga que se tivermos uma guerra é bom ver qual caminho Kassab escolhe e segui-lo. Diante dessa afirmação não convém arriscar, pois o experiente dono do PSD é também secretário Estadual de Governo e Relações Institucionais de SP, ou seja ela transita em todos os setores.





Izabel Avallone - Capital





Anistia

Em fevereiro, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, prometeram aos congressistas que, se eleitos, a anistia entraria em votação. Eles foram eleitos. Mas, em março, no passeio de Lula à Ásia, Alcolumbre e Motta constaram da comitiva e, desde então, estranhamente mudaram de opinião e até hoje a anistia não entrou na pauta para votação.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)





Arlindo Cruz

‘Samba perde a genialidade de Arlindo Cruz, morto aos 66’ (Cultura&Lazer, dia 9). Mais um gênio do samba de raiz se despede! Extraordinário compositor e interprete se despede depois de ter sofrido AVC em 2017. Carioca, compôs a mais conhecida de suas canções Meu Lugar em homenagem ao bairro em que nasceu, Madureira. Sua obra continua e ficará eternizada. Vá em paz, Arlindo Cruz!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)