Bolsas da Ásia fecham em alta, após rali em NY com esperança de corte de juros nos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta quarta-feira, acompanhando um rali em Wall Street, que ontem avançou a níveis recordes com dados benignos de inflação dos EUA que impulsionaram as chances de os juros básicos americanos voltarem a cair.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 2,58% em Hong Kong, a 25.613,67 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,30% em Tóquio, a 43.274,67 pontos, atingindo patamar inédito pelo segundo dia consecutivo, o sul-coreano Kospi avançou 1,08% em Seul, a 3.224,37 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,88% em Taiwan, a 24.370,02 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,48%, a 3.683,46 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve avanço de 1,33%, a 2.289,10 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York garantiram altas de mais de 1%, com máximas históricas dos índices S&P 500 e Nasdaq, após números da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA virem em linha ou abaixo do esperado, consolidando expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco americano) voltará a cortar juros em setembro e poderá também ser mais agressivo no relaxamento monetário até o fim do ano. Os juros básicos dos EUA estão inalterados desde dezembro último.

Investidores da região asiática também seguem aliviados depois de EUA e China decidirem prorrogar sua trégua tarifária por mais 90 dias, no começo da semana.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo de Wall Street e da Ásia e ficou no vermelho, pressionada por ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 caiu 0,60% em Sydney, a 8.827,10 pontos.

