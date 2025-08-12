DGABC
Economia Titulo Nesta semana

Cadastro para vagas de estágio será feito em duas estações da Linha 10 da CPTM

Estudantes entre 14 e 24 anos poderão se cadastrar das 11h às 15h

Do Diário do Grande ABC
12/08/2025 | 11:00
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Quem passar pelas estações da Luz e Brás da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) nos dias 12 e 15 de agosto, terça a sexta-feira, respectivamente, poderá participar da ação realizada em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola). Durante a atividade, realizada das 11h às 15h, serão oferecidos serviços como cadastramento em vagas de estágio e cursos de aprendizagem.

As vagas são para estudantes entre 14 e 24 anos matriculados nos ensinos médio, técnico ou superior. Durante o evento, haverá divulgação de cursos online, orientações e atendimento pelos profissionais do CIEE, que prestam apoio aos jovens à procura de vagas de estágio e auxiliam na solução de dúvidas em relação ao mundo do trabalho.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

CIEE: cadastramento para estágio e aprendizagem

Local: Estação da Luz (linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral)

Data: terça-feira (12/8)

Horário: Das 11h às 15h

Local: Estação Brás (linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira)

Data: sexta-feira (15/8)

Horário: Das 11h às 15h


