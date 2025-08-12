Shopping de Mauá amplia programação infantil com espaço gratuito

O Mauá Plaza Shopping estendeu sua programação especial de férias já que o espaço Vem Brincar, uma oficina de brincadeiras gratuitas agora segue até o final de agosto. A iniciativa, pioneira na região, oferece atividades pensadas para crianças com diferentes necessidades e busca proporcionar momentos de aprendizado, convivência e diversão para toda a família.

Com novo layout e brinquedos renovados, o espaço foi redesenhado com foco no desenvolvimento sensorial, motor e cognitivo das crianças, ao mesmo tempo em que promove a inclusão e a acessibilidade. Entre os destaques estão jogos adaptados, como dominó tátil para pessoas com deficiência visual, com peças em relevo que estimulam o tato, além de jogos da memória e dominó com o alfabeto em Libras, que contribuem para a familiarização com a língua brasileira de sinais desde a infância.

“Estamos animados em trazer atividades em libras e também táteis porque, além das crianças surdas e cegas que poderão se divertir com brinquedos pensados para elas, estamos trazendo conhecimento para todas as crianças que vão poder aprender um pouco desse universo”, afirma Ariane Oliveira, gerente de Marketing do Mauá Plaza Shopping.

Outras atividades lúdicas e educativas também compõem o ambiente, como o Pomar Divertido – cenário com árvores, frutas e legumes em madeira e pelúcia que estimulam o contato simbólico com a natureza e hábitos saudáveis –, o Twister Maluco, que desafia a criançada a alcançar cores até mesmo nas paredes, e jogos de alinhavo, areia mágica e blocos gigantes de montar, que incentivam a criatividade e a coordenação motora.

Serviço:

Espaço Vem Brincar – Mauá Plaza Shopping

Data: Até 31 de agosto

Horário: Durante o horário de funcionamento do shopping

Local: Mauá Plaza Shopping – Avenida Governador Mário Covas Júnior, 01 – Centro, Mauá – SP

Atividades gratuitas e abertas ao público infantil acompanhado de um responsável.