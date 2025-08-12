MasterChef Celebridades: elenco de famosos é revelado para a estreia

Ao todo, 12 personalidades aceitaram o desafio de encarar o trio exigente de jurados — Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça
O ano de 2025 vai reservar um tempero especial para os fãs de reality shows gastronômicos. Pela primeira vez no Brasil, o MasterChef ganhará uma versão totalmente dedicada às celebridades, reunindo nomes conhecidos da música, da TV, do esporte e das redes sociais em disputas acirradas pelo título de campeão ou campeã da temporada.
Ao todo, 12 personalidades aceitaram o desafio de encarar o trio exigente de jurados — Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça — e provar que têm talento não apenas nos palcos ou nas câmeras, mas também atrás do fogão.
Entre os participantes confirmados estão:
- Dodô, vocalista do grupo Pixote
- Gilmelândia
- Hugo Alves e Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
- John Drops
- Julianne Trevisol
- Leonardo Miggiorin
- Luciano Szafir
- Márcia Goldschmidt
- Maurren Maggi
- Rachel Sheherazade
- Valesca Popozuda
A edição promete uma mistura de sabores, personalidades fortes e momentos inusitados, já que os famosos terão que lidar com a pressão do tempo, provas criativas e a avaliação rigorosa dos chefs. A estreia está prevista ainda para este ano, com exibição na Band.
