MasterChef Celebridades: elenco de famosos é revelado para a estreia

Ao todo, 12 personalidades aceitaram o desafio de encarar o trio exigente de jurados — Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça

Natasha Werneck
12/08/2025 | 15:15
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O ano de 2025 vai reservar um tempero especial para os fãs de reality shows gastronômicos. Pela primeira vez no Brasil, o MasterChef ganhará uma versão totalmente dedicada às celebridades, reunindo nomes conhecidos da música, da TV, do esporte e das redes sociais em disputas acirradas pelo título de campeão ou campeã da temporada.

Ao todo, 12 personalidades aceitaram o desafio de encarar o trio exigente de jurados — Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça — e provar que têm talento não apenas nos palcos ou nas câmeras, mas também atrás do fogão.

Entre os participantes confirmados estão:

- Dodô, vocalista do grupo Pixote

- Gilmelândia

- Hugo Alves e Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago

- John Drops

- Julianne Trevisol

- Leonardo Miggiorin

- Luciano Szafir

- Márcia Goldschmidt

- Maurren Maggi

- Rachel Sheherazade

- Valesca Popozuda

A edição promete uma mistura de sabores, personalidades fortes e momentos inusitados, já que os famosos terão que lidar com a pressão do tempo, provas criativas e a avaliação rigorosa dos chefs. A estreia está prevista ainda para este ano, com exibição na Band.


