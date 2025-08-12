DGABC
Cultura & Lazer Titulo

Johnny Depp de volta em 'Piratas do Caribe'? Produtor acredita que sim, mas com uma condição

12/08/2025 | 19:52
Jerry Bruckheimer, produtor que trabalhou em todos os cinco filmes de Piratas do Caribe, acredita que Johnny Depp aceitaria reprisar o papel de Jack Sparrow em um possível novo filme da franquia. Mas com uma condição: "Se ele gostar do papel dele na história, acho que ele aceitaria", disse o produtor à revista Entertainment Weekly, reforçando que tudo depende do roteiro do novo filme.

O produtor ainda adiantou que, caso o sexto filme da franquia realmente saia do papel, ele será no formato reboot, sem amarras ou necessidade de sequência dos longas que já foram lançados. Ainda assim, Bruckheimer considera essencial a participação de Johnny Depp, que dá vida ao personagem principal.

Mesmo com os problemas pessoais que afetaram a imagem pública de Johnny Depp em 2018, o produtor não mudou seu sentimento em relação ao ator. "Eu o adoro. Ele é um bom amigo. Ele é um artista incrível e tem um visual único. Ele criou o Capitão Jack. Isso não estava no roteiro; era ele fazendo um pouco de Pepé Le Pew e Keith Richards. Essa foi a interpretação dele de Jack Sparrow."

Bruckheimer diz que, para que o novo Piratas do Caribe saia do papel, é preciso definir uma história com o qual todos os envolvidos com o filme estejam satisfeitos. "Ainda estamos trabalhando em um roteiro", diz ele. "Queremos fazê-lo. Só precisamos encontrar o roteiro certo. Ainda não chegamos lá, mas estamos perto", garantiu o produtor.

Rompimento com a Disney

Johnny Depp foi afastado da saga após as acusações de violência doméstica feitas pela ex-mulher Amber Heard, de quem ele se separou em 2016. A separação foi parar nos tribunais e Depp saiu vitorioso em 2022. Antes de vencer o processo, o ator chegou a falar que não voltaria a trabalhar no elenco de Piratas do Caribe.

"Se a Disney chegasse a você com US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,3 mi) e um milhão de alpacas, nada neste mundo o faria voltar e trabalhar com a Disney em um filme de Piratas do Caribe? Correto?", questionou Ben Rottenborn, advogado de Heard durante o julgamento. "Isso é verdade", respondeu o ator, em um trecho reproduzido pela revista Variety.


