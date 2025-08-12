DGABC
Setecidades Titulo Cidades unidas

Observatório de Políticas Educacionais do Grande ABC prepara seminário regional

Projeto é coordenado pelo Consórcio do Grande ABC e pela UFABC

Do Diário do Grande ABC
12/08/2025 | 19:43
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC sediou nesta semana a reunião geral do Observatório de Políticas Educacionais do Grande ABC. O encontro reuniu a equipe de pesquisadores, gestores públicos e os novos bolsistas que passam a integrar o projeto nesta nova etapa de implementação.

Durante a reunião, foi apresentado o plano de trabalho com as principais atividades previstas entre os meses de agosto e dezembro. Entre os destaques está a organização de um seminário regional de educação, programado para outubro, que reunirá representantes dos municípios, da sociedade civil e da comunidade acadêmica para debater os rumos das políticas públicas educacionais na região.

A pauta do encontro também incluiu a apresentação do site oficial do Observatório, atualmente em fase de finalização. A plataforma será uma ferramenta estratégica para a divulgação de dados, pesquisas e análises produzidas pelo grupo.

Além disso, a reunião discutiu a articulação dos integrantes do Observatório com entidades da sociedade civil organizada e a rede estadual de ensino. Foram apresentados relatos de profissionais da educação que acompanham de perto esse processo de mobilização e destacaram a importância de fortalecer os vínculos com as redes públicas e demais atores sociais.

Outro destaque do encontro foi o compartilhamento dos avanços das frentes de atuação dos grupos de trabalho do Observatório, incluindo a produção de artigos, resumos expandidos e submissões para revistas e eventos acadêmicos. Um dos pilares do projeto, a produção científica tem o compromisso fomentar o conhecimento técnico e qualificado sobre a realidade educacional regional.

O Observatório de Políticas Educacionais é coordenado pelo Consórcio e pela UFABC (Universidade Federal do ABC), com financiamento da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

O secretário-executivo do Consórcio, Aroaldo da Silva, ressaltou o trabalho para ampliar o diálogo com a sociedade civil, gestores e comunidade acadêmica.

“O Observatório de Políticas Educacionais é uma iniciativa fundamental para consolidarmos um diagnóstico preciso da educação no Grande ABC e, a partir dele, construirmos políticas públicas mais eficientes e conectadas com as realidades dos nossos municípios”, afirmou.


