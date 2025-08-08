Consórcio leva plano de segurança ao Ministério da Justiça

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC participou nesta quinta-feira (8) de agenda no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, para tratar de demandas regionais na área.

A entidade regional se reuniu com o secretário nacional de Segurança Pública, Mario Sarrubbo. A pauta incluiu a apresentação do Programa ABC + Seguro. Pioneira do gênero em âmbito intermunicipal do país, a iniciativa promovida pelo Consórcio reúne ações integradas de prevenção e combate à criminalidade, visando à melhoria da segurança nas sete cidades.

Durante o encontro, o ministério se comprometeu a enviar investimento federal nas forças de segurança pública do Grande ABC. Além disso, a pasta vai viabilizar a adesão da região à CAD (Central de Atendimento e Despacho) do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública).

Representaram o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC na agenda o secretário-executivo Aroaldo da Silva e os diretores de Programas e Projetos, Diego Tavares, e de Desenvolvimento Econômico, Joel Fonseca.

“Foi uma agenda extremamente produtiva, pois tivemos a oportunidade de apresentar o Programa ABC + Seguro, uma iniciativa pioneira e estratégica de integração entre as nossas sete cidades para fortalecer a prevenção e o combate à criminalidade, e saímos com o compromisso do Governo Federal de apoiar diretamente nossas forças de segurança”, afirmou Aroaldo da Silva.

