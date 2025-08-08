Frente fria avança e esfria o fim de semana no Grande ABC; veja previsão

O tempo deve mudar de forma significativa em todo o Grande ABC a partir desta sexta-feira (8) com a chegada de uma nova frente fria, que já provoca instabilidade e queda nas temperaturas. Segundo o Climatempo, os moradores da região podem esperar uma sexta de sol entre nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, acompanhadas de rajadas de vento, como já alertou a Defesa Civil de Santo André.



Na cidade andreense, os termômetros variam entre 13°C e 22°C nesta sexta. Situação semelhante ocorre em São Bernardo (14°C a 24°C), São Caetano (13°C a 25°C), Diadema (14°C a 24°C) e Mauá (14°C a 23°C). Já em regiões mais altas como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a máxima não passa dos 22°C e 23°C, respectivamente.



Sábado gelado

O sábado (9) promete ser o dia mais frio da semana. A manhã será de céu nublado com chuva fraca, mas o sol pode aparecer entre nuvens à tarde. As temperaturas despencam, com mínimas previstas de até 8°C em cidades como Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. As máximas não devem ultrapassar os 15°C em nenhuma cidade do ABC.



Domingo nublado e frio

No domingo (10), o tempo segue instável, com sol entre muitas nuvens durante o dia e céu nublado à noite. Não há previsão de chuva, mas o frio continua: as mínimas ficam entre 8°C e 10°C e as máximas oscilam entre 14°C e 16°C, com leve variação entre os municípios.



Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil de Santo André emitiu um alerta oficial sobre a frente fria e reforça os cuidados com idosos, crianças e pessoas em situação de rua, especialmente nas madrugadas. O órgão também pede para evitar o uso de aquecedores improvisados ou fogueiras, e orienta a abrigar animais domésticos e abandonados.



Emergência: 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros)



Abordagem social em Santo André: (11) 93342-4178 / 93342-4059 (WhatsApp)