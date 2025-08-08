DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Política Titulo Câmara dos Deputados

PT, PSB e Psol pedem a suspensão de mandatos de cinco deputados da oposição

Quatro deputados do PL e um do Novo são acusados de se excederem durante o protesto no Plenário

Da Agência Câmara
08/08/2025 | 13:35
FOTO: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
FOTO: Bruno Spada/Câmara dos Deputados


O líder do PT, Lindbergh Farias, apresentou à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados pedidos de abertura de processos disciplinares e suspensão cautelar, por seis meses, dos mandatos de cinco parlamentares da oposição que teriam se excedido durante o protesto no Plenário contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, na noite de quarta-feira (6). Os pedidos também foram assinados por outros líderes.

Veja abaixo as acusações contra os deputados e os partidos que assinam cada representação dirigida à Mesa.

  • Marcos Polon (PL) é acusado de se sentar na cadeira da Presidência da Câmara para impedir a retomada dos trabalhos no Plenário por Hugo Motta (Republicanos). O pedido de abertura de representação é assinado pelos líderes do PT, Lindbergh Farias; do PSB, Pedro Campos, e do Psol, Talíria Petrone.
  • Paulo Bilynskyi (PL) é acusado de "tomar de assalto e sequestrar" a Mesa Diretora do Plenário e de ocupar a Mesa da Comissão de Direitos Humanos, impedindo o presidente da comissão de exercer suas funções. Também é acusado de agredir fisicamente o jornalista Guga Noblat. O pedido de abertura de representação é assinado pelos líderes do PT, do PSB e do Psol.
  • Júlia Zanatta (PL), que estava na Mesa da Câmara com o filho no colo, é acusada de usar o bebê de "escudo", além de colocá-lo em ambiente de risco e tensão. O pedido de abertura de representação é assinado pelos líderes do PT e do PSB e pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, Reimont (PT).
  • Zé Trovão (PL) é acusado de impedir fisicamente a subida do presidente da Câmara à cadeira da Presidência, utilizando a perna para obstruir a escada de acesso à Mesa. O pedido de abertura de representação é assinado pelos líderes do PT e do Psol.
  • Marcel van Hatten (Novo) é acusado de tomar de assalto e "sequestrar" a cadeira da Presidência. O pedido de abertura de representação é assinado pelos líderes do PT, do PSB e do Psol.

Representações

Caso a Mesa Diretora decida abrir as representações contra os deputados, o pedido de suspensão do mandato será analisado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

O colegiado já puniu neste ano dois deputados com a suspensão do mandato por três meses. A punição contra Gilvan da Federal (PL) terminou na segunda-feira (4), quando ele voltou a exercer o cargo. Já André Janones (Avente) continua afastado até 12 de outubro.


Comentários

