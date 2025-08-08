PT, PSB e Psol pedem a suspensão de mandatos de cinco deputados da oposição

Quatro deputados do PL e um do Novo são acusados de se excederem durante o protesto no Plenário
O líder do PT, Lindbergh Farias, apresentou à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados pedidos de abertura de processos disciplinares e suspensão cautelar, por seis meses, dos mandatos de cinco parlamentares da oposição que teriam se excedido durante o protesto no Plenário contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, na noite de quarta-feira (6). Os pedidos também foram assinados por outros líderes.
Veja abaixo as acusações contra os deputados e os partidos que assinam cada representação dirigida à Mesa.
Representações
Caso a Mesa Diretora decida abrir as representações contra os deputados, o pedido de suspensão do mandato será analisado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
O colegiado já puniu neste ano dois deputados com a suspensão do mandato por três meses. A punição contra Gilvan da Federal (PL) terminou na segunda-feira (4), quando ele voltou a exercer o cargo. Já André Janones (Avente) continua afastado até 12 de outubro.
