Taka realiza primeira troca de secretário no governo

Durante viagem à Suíça, o prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), recebeu ontem a primeira baixa no secretariado em seu governo, com o desligamento de Jefferson Nogoseki de Oliveira do comando da Secretaria de Esporte e Lazer. Segundo interlocutores do Paço, a saída se deve a um convite do governo do Estado de São Paulo atrelada à pretensões políticas de 2028. Para sanar a cadeira vazia, o emedebista optou por uma solução caseira e alçou o secretário adjunto Renato Gomes Moreira para a titularidade da Pasta.

Jefferson Nogoseki ocupará um novo papel na Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, chefiada pelo ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab (PSD). Pelo Palácio dos Bandeirantes, o ex-secretário também acumulou, anteriormente, a chefia de Gabinete da Pasta de Esportes. Junto à nova oportunidade profissional, a saída de Diadema também foi vista pelo aliado de Taka como uma oportunidade de pavimentar o seu caminho para disputar ao cargo de vereador de Guarulhos em 2028, onde tem atuação política.

“Foram oito meses intensos à frente da Secretaria de Esportes e Lazer. Nesse tempo, tive o privilégio de conhecer pessoas incríveis, profissionais dedicados, parceiros leais e colaboradores que me ensinaram e me inspiraram todos os dias. Agradeço de forma especial ao prefeito Taka Yamauchi, pela confiança e pela oportunidade de servir à cidade Diadema com respeito, responsabilidade e amor”, despediu-se o responsável pela Pasta.

Antes de embarcar com destino ao solo suíço, Taka, já sabendo do iminente desligamento, deixou pronta a exoneração de Jefferson Nogoseki, publicada no Diário Oficial de ontem. Na mesma publicação, o prefeito realocou Renato Moreira da função de adjunto para a chefia do setor. O novo titular da Pasta tem em seu currículo passagens como conselheiro tutelar e assessor parlamentar.

Enquanto isso, Taka desembarcou no país europeu ontem, para agendas a partir de hoje junto à ONU (Organização das Nações Uninas), em Genebra, e também na Fiba (Federação Internacional de Basquete), em um tour por Lausanne, para debates sobre a modalidade de Basquete 3x3.

