Corinthians sofre 'transfer ban' por dívida em contratação de Félix Torres

O Corinthians está proibido de registrar novos jogadores após a Fifa confirmar, nesta terça-feira (12), a aplicação de um transfer ban ao clube. A punição é consequência de uma dívida de 6,145 milhões de dólares (cerca de R$ 33,47 milhões) com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres, realizada em janeiro de 2024.

Para reverter a medida, o Timão precisa quitar a pendência ou chegar a um acordo amigável com o clube mexicano. Caso contrário, ficará impedido de contratar por três janelas de transferências (a atual e mais duas seguintes).

No início da gestão Augusto Melo, Félix Torres foi adquirido por 6,5 milhões de dólares, mas o Corinthians pagou apenas a entrada de 2 milhões de dólares, como previsto no contrato. As cinco parcelas restantes, sendo a primeira com vencimento em maio de 2024, não foram quitadas, o que motivou a ação movida pelo Santos Laguna. O clube paulista já havia perdido a disputa na Fifa e tentou recorrer ao CAS (Corte Arbitral do Esporte), que confirmou a condenação em 28 de julho.

Nas últimas semanas, a diretoria buscou negociar um novo formato de pagamento para evitar a punição, mas não teve sucesso. Além desse caso, o Corinthians responde a outros dois processos no CAS, referentes à contratação de Rodrigo Garro e à rescisão de Matías Rojas, ambas em 2024, que, juntos, podem gerar sanções superiores a R$ 65 milhões.

O Alvinegro também aguarda decisão sobre recurso movido pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, envolvendo a contratação de Maycon, avaliada em cerca de R$ 6,3 milhões. Esse processo, porém, deve demorar mais para ter um desfecho.

Ciente da iminência da punição, o clube acelerou negociações nos últimos dias e anunciou, na segunda-feira (11), a chegada do atacante Vitinho, 31 anos, segundo reforço para 2025. Antes, já havia confirmado a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.

