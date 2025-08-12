São Paulo avança nas negociações para contratar Igor Rabello

O São Paulo está próximo de acertar a contratação do zagueiro Igor Rabello, 30 anos, atualmente no Atlético-MG. O defensor ainda não atingiu o limite de sete partidas no Brasileirão, o que permite sua transferência para outro clube da competição.

Em 2024, Rabello disputou apenas oito partidas, sendo quatro pelo Campeonato Brasileiro. Caso o acerto seja confirmado, ele não poderá atuar nas oitavas de final da Copa Libertadores pelo Tricolor – que enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia –, mas poderá ser inscrito nas fases seguintes, caso a equipe avance.

A proposta enviada pelo clube paulista segue o mesmo modelo utilizado na chegada do atacante argentino Juan Dinenno segundo o ge: contrato de curta duração, com possibilidade de renovação automática mediante o cumprimento de metas. O Galo, que não pretende renovar com o atleta, vê na negociação uma oportunidade para aliviar a folha salarial.

Revelado pelo Botafogo, onde se firmou como titular em 2017, Rabello se transferiu para o Atlético-MG em 2019, por cerca de R$ 13 milhões, em negócio envolvendo 70% de seus direitos econômicos. Pelo clube mineiro, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, a Supercopa do Brasil em 2022 e seis títulos consecutivos do Campeonato Mineiro (2020 a 2025).

A chegada de Rabello atende a uma necessidade imediata do São Paulo, que sofre com desfalques no setor defensivo, incluindo a saída de Ruan e a lesão de Arboleda. A diretoria considera o jogador uma peça importante para reforçar o elenco na reta final da temporada.