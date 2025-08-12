Invicto, Tricolor inicia trajetória no mata-mata da Libertadores

Com cinco vitórias seguidas no Brasileirão, o São Paulo tenta manter a boa fase ao virar o foco para a Libertadores, já que nesta terça-feira (12), 21h30, visita o Atlético Nacional, em Medelín, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O Tricolor é dono da segunda melhor campanha da fase de grupos, com a liderança do Grupo D e é um dos poucos clubes que não perderam nesta edição do torneio (quatro vitórias e dois empates).

O desafio, no entanto, promete ser complicado, já que os colombianos, que ficaram com o segundo lugar da Chave F, venceram seus três compromissos dentro de casa na competição.

Após poupar alguns titulares no último compromisso, Crespo deve voltar a escalar o time considerado ideal para a partida.

