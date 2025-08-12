DGABC
DGABC

Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Na Colômbia

Invicto, Tricolor inicia trajetória no mata-mata da Libertadores

O Tricolor é dono da segunda melhor campanha da fase de grupos

Do Diário do Grande ABC
12/08/2025 | 09:07
Compartilhar notícia
FOTO: Rubens Chiri/São Paulo
FOTO: Rubens Chiri/São Paulo Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Com cinco vitórias seguidas no Brasileirão, o São Paulo tenta manter a boa fase ao virar o foco para a Libertadores, já que nesta terça-feira (12), 21h30, visita o Atlético Nacional, em Medelín, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O Tricolor é dono da segunda melhor campanha da fase de grupos, com a liderança do Grupo D e é um dos poucos clubes que não perderam nesta edição do torneio (quatro vitórias e dois empates).

O desafio, no entanto, promete ser complicado, já que os colombianos, que ficaram com o segundo lugar da Chave F, venceram seus três compromissos dentro de casa na competição.

Após poupar alguns titulares no último compromisso, Crespo deve voltar a escalar o time considerado ideal para a partida.

LEIA TAMBÉM:

São Paulo garante permanência de zagueiro Alan Franco com renovação até 2028


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.