AMEs de Santo André e Mauá se unem para fortalecer ações regionais

Os AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades) de Santo André e de Mauá se reuniram recentemente para definir estratégias de fortalecimento do atendimento especializado nos sete municípios do Grande ABC. Entre outros participantes, o encontro reuniu os diretores-gerais das duas unidades: Patrícia Veronesi, do AME Mauá, e Victor Chiavegato, do AME Santo André.

As unidades, gerenciadas pela Fundação do ABC em parceria com o governo do Estado de São Paulo, discutiram ações para ampliar os atendimentos e aprimorar o apoio matricial oferecido às cidades da região. O apoio matricial é uma metodologia que integra equipes especializadas dos AMEs com as equipes da Atenção Primária, buscando melhorar a qualidade do atendimento à população.

Entre as estratégias definidas na reunião estão a redução do absenteísmo dos pacientes, o aprimoramento dos serviços oferecidos pelos programas Mulheres de Peito e Filho que Ama Leva o Pai ao AME, além da ampliação da divulgação dos canais de contato das unidades para facilitar o acesso aos agendamentos.

O Mulheres de Peito, do AME Santo André, tem como objetivo principal conscientizar e facilitar o acesso ao exame de mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em mulheres de 50 a 69 anos. Sem a necessidade do pedido médico, o exame pode ser agendado através do telefone 0800-779-0000, de segunda a sexta-feira. Já o Filho que Ama Leva o Pai ao AME, iniciativa do governo do Estado desenvolvida em diversos AMEs, incluindo a unidade de Mauá, oferece check-ups gratuitos para homens a partir dos 50 anos, com foco em exames preventivos, como o rastreamento de câncer de próstata.

A reunião também abordou o processo de certificação das unidades. O AME Santo André está em busca da certificação ONA 2, que atesta a qualidade e segurança dos serviços prestados. As duas unidades discutiram ainda a implementação de uma lógica assistencial voltada à qualidade e segurança do paciente, reforçando o compromisso com a excelência no cuidado.

Como desdobramento do encontro, os AMEs estão planejando conjuntamente um projeto local de Qualidade de Vida no Trabalho. A iniciativa tem como objetivo criar um espaço de escuta e cuidado mútuo entre os profissionais da saúde, promovendo o acolhimento e a valorização daqueles que se dedicam diariamente ao cuidado da população.

Os AMEs são unidades de alta resolutividade que oferecem consultas especializadas, exames e, em alguns casos, cirurgias em um só local, visando um atendimento mais rápido e eficiente. Os pacientes chegam às unidades através de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde dos municípios da região, a partir do Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo).