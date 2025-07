Sem retorno, Guto Volpi vai reapresentar projeto do AME ao Estado

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), afirmou nesta segunda-feira (28), durante entrega da nova maternidade municipal, que reenviará, ao governo do Estado, o projeto para implementação de um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) no antigo prédio do Hospital São Lucas, desativado totalmente.

Em janeiro deste ano, o liberal aproveitou a presença do vice-governador Felicio Ramuth (PSD) no Grande ABC para discutir a instalação desse serviço na cidade, tendo em vista que já possui uma estrutura pronta no antigo complexo hospitalar. No fim do mês, o pedido foi reforçado ao secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleuses Paiva.

Segundo Guto, não houve retorno à solicitação até o momento. “Já entregamos o pedido e agora, com o prédio 100% ocioso, voltaremos a reforçar. Porém, temos muitos outros planos (para o prédio), como sair do aluguel com os Caps (Centros de Atenção Psicossocial). Temos planos B. Até porque, o nosso Centro de Especialidades Médicas faz um papel similar ao AME”, disse o prefeito.

Ao afirmar que a nova maternidade tem capacidade acima da demanda, Guto Volpi destacou que o equipamento serve de exemplo para o projeto de uma regulação local dos serviços de saúde no Grande ABC, priorizando o atendimento de munícipes da região.

“Temos conversado muito, até por uma questão da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) Regional, que cada cidade tem ociosidade em algum serviço da área médica e podemos juntar tudo isso. A maternidade é um serviço que tem capacidade de ser dobrado, sem onerar absolutamente nada, e que queremos colocar à disposição em um projeto como o da Cross Regional”, pontuou.

Entretanto, o prefeito rechaçou pedir a estaduali-zação do complexo hospitalar. “Nunca dialogamos sobre isso, até porque a região tem outros hospitais. O Nardini é um grande exemplo de hospital que atende regionalmente e não é estadual, nem de referência, mas é importante que seja no futuro.”

Guto afirmou que todas as cidades têm a expectativa da presença do Estado na manutenção dos serviços, seja na atenção básica ou nos hospitais. Entretanto, destacou a importância das emendas parlamentares para a efetividade da saúde. “Os deputados, tanto do estado como federais, têm participado de Ribeirão Pires e da gestão dos municípios. A presença deles é muito importante para que as emendas cheguem aqui”, disse.