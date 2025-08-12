Mauá tem inscrições abertas para o curso gratuito de moda

O projeto Ponto da Moda está com inscrições abertas pelo link, até o dia 11 de Setembro, para um curso gratuito de design de moda, oferecendo uma formação completa para jovens talentos da região. As aulas abordarão desde a criação de peças e modelagem até o estudo de tendências e técnicas avançadas do setor, preparando os alunos para o mercado de trabalho.

Desde sua criação, em 2019, com a inauguração da primeira unidade em Pinheiros, na Capital, o Ponto da Moda tem expandido suas fronteiras e consolidado sua atuação no País. Até o final de 2022, o projeto já havia chegado a oito municípios em cinco Estados brasileiros, resultado de parcerias estratégicas e do compromisso em oferecer formação de qualidade.

Com o objetivo de democratizar o acesso à educação e impulsionar a criatividade, o curso Ponto da Moda é destinado a jovens a partir de 16 anos que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio em escolas públicas. A iniciativa oferece um total de 100 vagas, divididas em dois módulos de 50 alunos, com carga horária total de 196 horas.

As aulas terão início no dia 15 de setembro, na Avenida Barão de Mauá, 6369 - Bairro Jardim Itapeva, com duas turmas de segunda a sexta feira.

“Esse projeto veio para somar e ajudar. Vai contribuir muito para nós, mulheres da periferia, da comunidade, que temos pouco espaço para criar e mostrar do que somos capazes”, afirma Sandra Lopes, aluna do curso. Os participantes terão a oportunidade de aprender com profissionais experientes e desenvolver suas habilidades em um ambiente inspirador.

Serviço

Curso de Gastronomia do Núcleo de Cultura

Inscrições: até o dia 11 de setembro | Link de inscrições

Início das aulas: 15 de setembro

Duração: 4 meses (196 horas)

Local: Av. Barão de Mauá, 6369 - Bairro Jardim Itapeva - Cidade de Mauá – SP – CEP: 09330-165

Número de vagas: 100 vagas / 50 por módulo

Turmas:

Turma 1 | seg, qua, sex | 14h às 17h

Turma 2 | ter, qui, sex | 18h30 às 21h30.