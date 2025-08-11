DGABC
Economia Titulo Oportunidade

Mauá abre inscrições para curso de costura criativa

Aulas acontecerão na Casa da Economia Solidária, no Jardim Sônia Maria

Do Diário do Grande ABC
11/08/2025 | 19:21
FOTO: Evandro Oliveira/PMM
FOTO: Evandro Oliveira/PMM


A Prefeitura de Mauá, por meio do Programa Qualifica, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Costura Criativa. A capacitação oferece aos participantes a oportunidade de aprender a desenvolver peças únicas e personalizadas, explorando a criatividade por meio de diferentes técnicas e materiais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link https://forms.office.com/r/jvvsDHpBQH.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental I completo. O curso terá carga horária de 160 horas/aula e será realizado de 1º de setembro a 27 de outubro, na Casa da Economia Solidária (Rua Oscarito, 809 – Jardim Sônia Maria).

Outros cursos

Também estão abertas vagas para os cursos de Artesanato, Bordado, Pintura e Colorimetria Automotiva e Informática Básica. Nesse caso, as inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa de Cursos (Av. Presidente Castelo Branco, 401 – Zaíra) ou na Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp: (11) 92002-3429.


