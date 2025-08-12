DGABC
DGABC

Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Fiscalização

Operação do Detran-SP em Diadema autua três transportes escolares

A operação já passou por Santo André e São Bernardo na última semana e seguirá por outros municípios ao longo do semestre

Natasha Werneck
12/08/2025 | 17:28
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A OTES (Operação Transporte Escolar Seguro), do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), chegou a Diadema nesta terça-feira (12), em mais uma etapa das ações de fiscalização no Grande ABC. A inspeção, realizada em parceria com a Polícia Militar, ocorreu nas proximidades de quatro escolas da cidade.

No total, 19 veículos foram abordados. Três deles foram autuados por não apresentarem autorização para transporte escolar ou por falta da identificação obrigatória. Os veículos irregulares tiveram a circulação suspensa até a regularização.

A operação já passou por Santo André e São Bernardo na última semana e seguirá por outros municípios ao longo do semestre. Para 2025, a meta é realizar mil ações e inspecionar mais de seis mil veículos em todo o Estado.

O que é verificado

Durante a fiscalização, equipes conferem condições de pneus, lanternas, freios, adesivagem amarela com a inscrição “Escolar” e faixas refletivas. Também são checados equipamentos obrigatórios, como extintor de incêndio, tacógrafo e cintos de segurança, além da documentação exigida para o serviço.

Pelas regras do Código de Trânsito Brasileiro e da Portaria Normativa nº 11/2013 do Detran-SP, os veículos devem passar por vistorias semestrais em uma Instituição Técnica Licenciada (ITL). O processo de autorização é feito via SEI Externo, e a taxa é definida pela ITL responsável pela inspeção.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.