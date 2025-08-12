Operação do Detran-SP em Diadema autua três transportes escolares

A OTES (Operação Transporte Escolar Seguro), do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), chegou a Diadema nesta terça-feira (12), em mais uma etapa das ações de fiscalização no Grande ABC. A inspeção, realizada em parceria com a Polícia Militar, ocorreu nas proximidades de quatro escolas da cidade.

No total, 19 veículos foram abordados. Três deles foram autuados por não apresentarem autorização para transporte escolar ou por falta da identificação obrigatória. Os veículos irregulares tiveram a circulação suspensa até a regularização.



A operação já passou por Santo André e São Bernardo na última semana e seguirá por outros municípios ao longo do semestre. Para 2025, a meta é realizar mil ações e inspecionar mais de seis mil veículos em todo o Estado.



O que é verificado

Durante a fiscalização, equipes conferem condições de pneus, lanternas, freios, adesivagem amarela com a inscrição “Escolar” e faixas refletivas. Também são checados equipamentos obrigatórios, como extintor de incêndio, tacógrafo e cintos de segurança, além da documentação exigida para o serviço.



Pelas regras do Código de Trânsito Brasileiro e da Portaria Normativa nº 11/2013 do Detran-SP, os veículos devem passar por vistorias semestrais em uma Instituição Técnica Licenciada (ITL). O processo de autorização é feito via SEI Externo, e a taxa é definida pela ITL responsável pela inspeção.