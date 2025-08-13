Veja o obituário do Grande ABC deste dia 13 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Lásara Luiz da Silva, 100. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Isabel de Lourdes Pereira, 96. Natural de Catanduva (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Arcino Silvino Felix, 95. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Felix Santaroza, 95. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Parque Bristol, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

Nestor José da Silva, 94. Natural de Lagoa Dourada (Minas Gerais). Residia na Vila Amábile Pezzolo, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Severina Emidio Rodrigues, 88. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yvone Hollandin Moraes, 88. Natural de São Caetano. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Simioni, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria José Firmino Ignacio, 85. Natural de Vargem (SP). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Raimunda Inácia Juvenal, 83. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Massayoshi Fukuta, 78. Natural de Suzano (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Amália Maria Delazari, 76. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flora de Almeida, 73. Natural de Agudos (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

George Garcia, 69. Natural de Tupi Paulista (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Nivaldo Custódio da Silva, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Perus, São Paulo. Motorista de caminhão. Dia 8, em Santo André. Cemitério Dom Bosco, em Perus.

Jaime Manoel, 52. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Motorista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Isaura Longo Gallo, 82. Natural de Bento de Abreu (SP). Residia no Jardim Palermo, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Memorial Phoenix.

Marcos Roberto da Silveira Cardoso, 51. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Ajudante geral. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Quitéria Lopes da Silva, 94. Natural de Princesa Isabel (Paraíba). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Afonso Valmir Ferreira, 78. Natural de Açu (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

Marta Lourenço, 60. Natural de São Paulo. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Jaime Irapuan Camargo, 74. Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Deibe Garrido de Souza, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.