Ribeirão Pires reforça acolhimento a moradores de rua no frio intenso

Com a forte queda na temperatura registrada no último fim de semana, a Prefeitura de Ribeirão Pires intensificou as ações voltadas para pessoas em situação de rua na cidade. A Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social realizou rondas noturnas no Centro, das 17h às 22h, contando com o suporte da Guarda Civil Municipal para ampliar a abordagem e oferecer proteção aos moradores em vulnerabilidade.



Durante os três dias, 21 pessoas foram abordadas, das quais 11 aceitaram o convite para receber acolhimento na Casa de Acolhida Márcia Zancanelli. A unidade oferece um ambiente seguro, com espaços separados para homens e mulheres, além de refeições, banho e acompanhamento especializado por assistentes sociais e psicólogos.



Além de garantir conforto imediato, a equipe trabalha para facilitar a reinserção social, ajudando na obtenção de documentos e oferecendo apoio para aqueles que desejam retornar à sua cidade de origem. A Prefeitura reforça que o acolhimento é voluntário, realizado apenas com o consentimento dos abordados.



Quem quiser colaborar ou informar sobre pessoas em situação de rua pode ligar para (11) 4829-3090, fornecendo o local aproximado e características para facilitar o atendimento.