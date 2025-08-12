Escola de cinema abre inscrições para oficinas gratuitas em Santo André

A ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) de Santo André está com inscrições abertas para as oficinas do segundo semestre. As formações são gratuitas e acontecem no equipamento A Casa (Centro Artístico de Santo André), no bairro Campestre. As inscrições, que podem ser feitas até se esgotarem as vagas, devem ser realizadas por meio do site da ELCV (https://elcv.art.br)

Como financiar o seu projeto audiovisual é o tema da primeira oficina do período, que acontece no dia 28 de agosto (quinta-feira). Única com duração de 4 horas, sendo finalizada em um só dia, a oficina abordará as diferentes opções de financiamentos públicos e privados atuais, com o objetivo de desmistificar os editais públicos e traçar rotas para que os participantes possam produzir o seu projeto audiovisual.

A atividade, fruto de parceria entre a ELCV e o MIS (Museu da Imagem do Som), por meio do programa de difusão cultural Pontos MIS, será ministrada das 18h às 22h por Giuliana Monteiro, produtora, roteirista e diretora de projetos audiovisuais.

Também em agosto acontece a oficina Formatação de projetos de filmes e séries de TV. Com encontros entre os dias 25 e 28, das 19h30 às 21h, a formação tem como objetivo dar informações aos fazedores de cultura sobre qual a melhor forma de estruturar projetos autorais no mercado audiovisual.

Serão abordados temas como possíveis caminhos até a produção, pitching (técnica de exposição clara, rápida e convincente de um projeto a ser vendido) e rodadas de negócio, acessibilidade, diversidade e relevância social, além de orçamento, cronograma e equipe.

A oficina será ministrada pela roteirista e sócia da Ficciona Produções Marcela Macedo, pela roteirista e vencedora do Cabíria Festival 2020 e 2022 (que premia conteúdos criados por mulheres), Erika Ferreira, e pelo autor-roteirista, escritor e sócio da Lobo Criativo, produtora dedicada à criação de roteiros e formatos para TV, Cinema e Novas Mídias, Mário Oshiro. Esta é uma formação artístico-cultural contemplada no edital Nº 01.08.2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura, via Santo André.

Entre os dias 8 de setembro e 3 de novembro, acontece a oficina Stop Motion Baixa Renda. Os encontros serão às segundas-feiras, das 15h30 às 18h. Durante esse período, a cineasta e arte-educadora Larissa Cunha (Pitocs) vai mergulhar no universo do stop motion – técnica de animação que consiste em criar a ilusão de movimento a partir de uma série de fotografias –, usando materiais cotidianos e de reaproveitamento. A ideia é criar com os materiais que estão ao alcance ou explorar o ambiente ao redor reconhecendo e coletando personagens para os filmes.

O uso do software de criação 3D de uso gratuito, o Blender, é o tema de outra oficina que começa em 8 de agosto. A oficina Blender para cinema com Ian Veiga também terá aulas às segundas-feiras até 3 de novembro, mas das 19h30 às 21h30.

A oficina é voltada para produção cinematográfica com foco em integração de atores filmados em fundo verde com cenários 3D. Em oito aulas, os alunos aprenderão modelagem, texturização, iluminação, composição, câmera e renderização profissional, unindo teoria e prática para criar cenas realistas. Ian Veiga é formado em Design na KHB (Kunsthochschule Berlin-Weissensee), universidade de artes e design em Berlim, e no IAV (Instituto de Áudio e Vídeo) de São Paulo.

A oficina de produção de curtas-metragens com André Sanches promoverá uma imersão no universo da produção cinematográfica. A partir de aulas com ênfase na prática, os alunos produzirão um filme de curta-metragem, aprendendo como funciona cada área de um filme, como roteiro, direção, fotografia, som e edição. O curso, que acontecerá de 9 de setembro a 4 de novembro, será ministrado às terças-feiras, das 19h às 22h.

André Sanches é formado em Cinema pela Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André, tem experiência como operador de câmera e iluminação, além de montagem e edição no software Adobe Premiere.

No dia 10 de setembro começa a oficina Criação de cartazes para cinema. Até 29 de outubro, sempre às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30, os participantes terão uma introdução aos elementos visuais que compõem o cartaz cinematográfico, com foco no contexto brasileiro.

Serão abordados temas como história do cartaz, influência de movimentos artísticos, composição visual, acessibilidade e processos criativos, com atividades teóricas e práticas de análise e criação. O oficineiro é Diet Munhoz, multiartista, cineasta e designer.

Também no dia 10 de setembro terá início o Núcleo de Pesquisa para roteiros de longas e série, oficina pensada para pessoas com experiência com escrita de roteiro para cinema. Nesta oficina, ministrada pelo roteirista Cassio Koshikumo, os participantes terão uma imersão nos principais modos e possibilidades de escrita para roteiro de longas e séries. Os encontros vão até 26 de novembro, sempre às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30.

No dia 11 de setembro terá início a oficina online Nacional o C..., Nosso Cinema é Brasileiro, que será ministrada pelo professor da ELCV e da Universidade São Judas, Celso Sabadin. Em encontros realizados por meio da plataforma Zoom, o curso fará uma abordagem completa e panorâmica sobre a história do cinema brasileiro, abrangendo desde os primórdios até o fenômeno Ainda Estou Aqui.

Nesta oficina, que acontece até 27 de novembro, das 15h às 17h, serão abordadas as origens audiovisuais do Brasil, a nacionalização de Getúlio Vargas, os grandes estúdios (Cinédia, Atlântida, Vera Cruz, entre outros), as revoluções estéticas dos cinemas Novo e Marginal, a Embrafilme, Boca do Lixo, crises, retomadas, renascimentos, políticas públicas, contemporaneidade, etc.

Serviço

