Esportes Titulo Reforço

Manchester City negocia com PSG a contratação de Donnarumma

Clube inglês busca goleiro italiano, que pediu para sair após ficar fora da Supercopa da UEFA

Fábio Júnior
 Especial para o Diário
12/08/2025 | 16:17
FOTO: Reprodução
O Manchester City abriu negociações com o Paris Saint-Germain para contratar Gianluigi Donnarumma. O goleiro italiano, 26 anos, comunicou ao clube francês o desejo de sair após ter ficado fora da lista de relacionados para a Supercopa da UEFA, nesta quarta-feira (13)  decisão tomada pouco depois de recusar a renovação do contrato, válido até junho de 2026.

O PSG estipulou valor mínimo de 50 milhões de euros (cerca de R$ 316 milhões) para liberar o jogador. A tratativa ocorre logo após o City investir mais de R$ 850 milhões na última janela de transferências, reforçando o elenco comandado por Pep Guardiola.

Donnarumma, que também desperta interesse de Real Madrid e Manchester United, foi revelado nas categorias de base do Milan, onde estreou profissionalmente em 2015. Permaneceu no clube até 2021, quando se transferiu para o PSG ao fim do contrato. Em cinco temporadas na França, conquistou uma inédita Champions League e outros nove títulos.

A possível chegada de Donnarumma ao City aumentaria a concorrência pela titularidade no gol, atualmente defendido por Ederson. O brasileiro, que está lesionado, entrou na mira do Galatasaray, da Turquia.

