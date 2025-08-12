Auditor fiscal é preso em Ribeirão Pires por liderar esquema de R$ 1 bilhão em propinas

O auditor da Diretoria de Fiscalização da Fazenda estadual e morador de Ribeirão Pires, Artur Gomes da Silva Neto, foi preso nesta terça-feira (12) por liderar um esquema de corrupção que teria arrecadado R$ 1 bilhão em propinas desde 2021. Além dele, o dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e o diretor estatutário da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, também foram detidos na Operação Ícaro.

De acordo com a apuração do Ministério Público, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários de empresas. Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio da empresa de auditoria tributária Smart Tax, registrada em nome da mãe de Artur e com endereço em Ribeirão Pires.

A investigação começou após o MP constatar evolução patrimonial “absolutamente incompatível” da firma. Os promotores indicam que o local é um endereço de fachada, sem capacidade real para prestar serviços de assessoria tributária.

"Nós conseguimos detectar e comprovar que houve o pagamento de valores ilícitos para funcionários públicos, que por sua vez facilitaram a obtenção de favores fiscais para essas empresas", afirmou o promotor do caso, Roberto Bodini.

A equipe do Diário esteve no endereço da empresa, no Centro de Ribeirão Pires, onde supostamente funcionava o esquema, mas ninguém atendeu para prestar esclarecimentos. Além dos três presos, o MP confirmou a apreensão do empresário Celso de Araújo e do auditor fiscal Marcelo Gouvieia. As investigações seguem em conjunto com a Secretaria da Fazenda.

