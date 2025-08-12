UFABC lança edital para contratar empresa que fiscalizará obras de passarela

A UFABC (Universidade Federal do ABC) lançou na segunda-feira (11) edital para contratar a empresa que ficará responsável pela fiscalização das obras da passarela. A estrutura interligará as unidades sede e Tamanduatehy do campus Santo André e futuramente terá uma bifurcação até o Shopping Grand Plaza. A obra deve facilitar o acesso de estudantes e moradores do Parque das Nações à Avenida Industrial, bairro Jardim e adjacências.

O certame é na modalidade concorrência eletrônica e o critério de julgamento será de menor preço, maior desconto. O recebimento das propostas ocorre até às 10h do dia 17 de setembro e o valor total estimado da contratação do serviço é de R$ 358.996,17. Segundo o edital, a empresa contratada atuará em apoio à fiscalização da UFABC, para garantir o controle de qualidade dos materiais e serviços, a verificação da conformidade com os projetos e normas técnicas, o acompanhamento da execução física e financeira, e a segurança da obra.

“O objetivo primordial desta contratação é assegurar que a construção da passarela ocorra em estrita conformidade com os projetos executivos, especificações técnicas, memoriais descritivos, caderno de encargos, normas pertinentes e legislação aplicável, no prazo e do orçamento estabelecidos, garantindo a máxima qualidade, durabilidade e segurança da estrutura final”, descreve o documento.

O valor estimado para a obra da passarela é de R$ 11,8 milhões, sendo disponibilizado pelo novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) R$ 8,1 milhões, com prazo estimado de execução de 12 meses. A etapa está em processo licitatório.

Segundo a instituição federal, a passarela será um facilitador importante para a mobilidade urbana na região. A obra, uma iniciativa de responsabilidade da UFABC, começará com a ligação entre o campus e a unidade Tamanduatehy, atravessando a Avenida dos Estados, na altura dos números 4.650 e 5.001. Na segunda fase, a previsão é que a estrutura seja estendida até o Grand Plaza Shopping, com o objetivo de ampliar o acesso à Avenida Industrial - a intervenção terá suporte do shopping.

Em fevereiro, o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), realizou visita à instituição e conheceu o projeto da passarela. Durante a reunião, a reitoria da UFABC solicitou apoio da Prefeitura para acelerar etapas essenciais da construção, incluindo o auxílio nas questões de mobilidade urbana e a interação com outros órgãos. O chefe do Executivo colocou a gestão municipal à disposição da universidade e ofereceu apoio para acelerar a construção da estrutura.

O Diário questionou a instituição federal sobre a previsão para o início das obras e aguarda retorno.

Aterramento dos cabos

A Enel Distribuição São Paulo concluiu, no fim de julho, a última fase da obra de iluminação que possibilitará a construção da passarela da UFABC. “A segunda e última etapa envolveu a construção de travessia subterrânea sob a Avenida dos Estados e transferência de carga aérea para a rede aterrada”, detalhou em nota a companhia.

A UFABC investiu R$ 1,5 milhão, pagos por contrato, para o serviço de aterramento dos cabos elétricos. Por estar à margem do rio Tamanduateí, a Enel informou que utilizou cabos de rede submersíveis, ou seja, caso aconteça uma enchente, a caixa de máquinas terá bombas e deve continuar operando.