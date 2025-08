Finalização de obra da Enel acelera passarela da UFABC

A Enel Distribuição São Paulo informou que concluiu, no fim de julho, a última fase da obra de iluminação que possibilitará a construção da passarela da UFABC (Universidade Federal do ABC), em Santo André, conforme o prazo noticiado pelo Diário. “A segunda e última etapa envolveu a construção de travessia subterrânea sob a Avenida dos Estados e transferência de carga aérea para a rede aterrada”, detalhou em nota.

Após inspeção, a UFABC disse à reportagem que a etapa relacionada à rede elétrica foi devidamente finalizada, mas notou cabeamentos em alguns trechos, referentes à infraestrutura de telecomunicações (telefonia e internet), que foi retirada dos postes.

Consultada, a Enel informou que as fiações não eram relativas aos seus cabos que conduzem energia elétrica, mas mesmo assim providenciou a retirada no início dessa semana. O Diário esteve ontem no local e constatou que o serviço foi realizado.

IMPORTÂNCIA

A passarela, assim que finalizada pela instituição educacional, trará segurança e agilidade na mobilidade de estudantes e moradores do entorno, por sua ligação com a estação de trem da CPTM e o shopping próximo.