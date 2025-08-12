DGABC
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Bumble

Disney+ lança trailer e pôster de 'Deu Match: A Rainha de Apps de Namoro'

Inspirada na trajetória de Whitney Wolfe, criadora do aplicativo de relacionamentos Bumble, a produção retrata a jornada de uma jovem recém-formada desafia o machismo da indústria de tecnologia

Natasha Werneck
12/08/2025 | 16:40
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O 20th Century Studios divulgou o trailer, o pôster e as primeiras imagens de Deu Match: A Rainha de Apps de Namoro, cinebiografia estrelada por Lily James que promete inspirar e emocionar. O filme fará sua estreia mundial em 9 de setembro, no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e chega com exclusividade ao Disney+ em 19 de setembro.

Inspirada na trajetória de Whitney Wolfe, criadora do aplicativo de relacionamentos Bumble, a produção retrata a jornada de uma jovem recém-formada que, com determinação e visão de mercado, desafia o machismo da indústria de tecnologia e cria não um, mas dois apps de namoro que conquistam o mundo. Sua ascensão a bilionária self-made mais jovem da história é o ponto alto dessa narrativa sobre coragem e inovação.

Dirigido por Rachel Lee Goldenberg e escrito por Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg e Kim Caramele, o longa conta ainda com Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens no elenco. A produção é assinada por Jennifer Gibgot, Andrew Panay e pela própria Lily James.

Com uma trama que mistura romance, negócios e superação, “Deu Match” promete conquistar tanto fãs de histórias inspiradoras quanto amantes de boas comédias dramáticas.


