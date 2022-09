10.10 Festival Shopee Oficial: campanha tem produtos com até 70% off

Da Redação

Do 33Giga



26/09/2022



A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores e consumidores, lança a campanha 10.10 Festival Shopee Oficial, que vai até 11 de outubro e tem Xuxa como garota-propaganda.

Hoje (26), no primeiro dia da campanha, o marketplace oferece cupons de até R$ 20 off da plataforma e de outras marcas, coleções com produtos com 50% de desconto, e vouchers de frete grátis sem mínimo de compras para lojas da Shopee Oficial e a partir de R$ 29 para outros vendedores. Já em 11 de outubro, as aquisições realizadas nas lojas oficiais e nos vendedores indicados vão garantir cupons de cashback de 20% para os consumidores.

No principal dia da campanha (10 de outubro), por sua vez, os clientes poderão aproveitar para economizar com ofertas de 30% até 70% de abatimento e R$ 5 milhões em cupons de desconto (válidos para todos os vendedores), além de vouchers de frete grátis sem valor mínimo, exclusivo para compras em lojas de grandes marcas da seção Shopee Oficial. Uma página de Dia das Crianças ainda traz sugestões de presentes para o público infantil, incluindo uma coleção especial em que, a cada compra, R$ 1 será doado para a ONG Instituto Novo Sertão.

Grandes marcas

Além de várias ofertas em produtos de toda a plataforma, as lojas de grandes marcas terão benefícios adicionais. A Maybelline, por exemplo, tem 20% de desconto em produtos selecionados em 26 de setembro. A Positivo, por sua vez, terá 10% off em toda a loja no dia 28. Já a Lovito conta com até 50% de abatimento nos dias 29 e 30. E a Oikos Store oferece 40% off em itens da loja em 3 de outubro.

Descontos e diversão

A campanha 10.10 Festival Shopee Oficial conta com a apresentadora Xuxa, nova embaixadora da marca, estrelando uma vinheta que será veiculada durante todo o período da campanha, com divulgação nas redes sociais oficiais e em canais de TV paga e aberta. Além disso, a empresa realiza a ação #AcheiNaShopeeOficial, com os achados dos influenciadores digitais Jade Seba, Ju Tedesco, Ju Leme, Milla Cabral e Weel Silva.

A ação também oferece jogos especiais para quem quer ganhar desconto enquanto se diverte. A edição especial de Shopee Figurinhas irá presentear com cupons de até R$ 75 off em compras os usuários que completarem todas as figurinhas no período de 2 a 8 de outubro. O Shopee Candy, por sua vez, traz o evento Máquina da Sorte, no qual os clientes poderão resgatar poderes do game e Moedas Shopee para serem utilizadas como desconto em suas compras. O evento ocorre de 4 até 10 de outubro.

A Shopee promove também a Super Shopee Live 10.10 às 19h, com apresentação de Lucas Vivot, demonstração de produtos e possibilidade de compras ao vivo. Além disso, em 27 de setembro, às 16h, acontece a Shopee Live especial Dias das Crianças com a apresentação da atriz e cantora Bianca Alencar, que fará a demonstração de itens selecionados como brinquedos, eletrônicos e roupas infantis.