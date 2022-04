Por R$ 2 mil, Philco lança celular HIT P13 com fone de ouvido Bluetooth

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/04/2022 | 16:55



Presente no mercado de smartphones desde 2020, a Philco amplia seu portfólio com o lançamento do HIT P13. Com preço sugerido de R$ 1.999,90, o celular vem acompanhado de fone de ouvido Bluetooth, película protetora de tela, capinha de silicone, carregador de tomada e cabo USB. O modelo já está disponível para compra no site oficial da marca e nos principais varejistas do País.

Em relação às especificações, o HIT P13 conta com memória interna de 128 GB (expansível para até 512 GB com cartão SD), 4 GB de RAM e processador Octa-Core (Dual-Core de 1.8 GHz + Hexa-Core 1.6 GHz). A tela, por sua vez, é de 6,55 polegadas, enquanto a bateria é de 5.000 mAh,.

Além dos atributos citados, o smartphone conta com quatro câmeras na parte traseira (principal de 16 MP + wide de 5 MP + macro de 2 MP + profundidade de 2 MP) e com frontal com resolução de 16 MP. O desbloqueio do aparelho, por sua vez, pode ser feito em duas opções: digital ou reconhecimento facial.