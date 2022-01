Rede wi-fi ou cabeada: conheça as principais características de cada uma

Da Redação

Seja para os estudos, trabalho, jogos ou entretenimento, dispor de uma rede adequada é fundamental para garantir o pleno exercício das atividades do dia a dia. Por isso, conhecer as principais características de cada uma é essencial para a escolha da rede ideal para cada necessidade, além de assegurar uma internet veloz e com estabilidade.

Pensando nisso, 33Giga esclarece as vantagens e desvantagens entre as versões cabeada e sem fio e suas utilizações corretas para cada demanda.

Rede cabeada

Fabio Appel, coordenador de produtos da TP-Link, explica que entre as vantagens da rede cabeada, é que com a conexão física, as taxas de upload e download trabalham próximas ao limite máximo, o que possibilita altas velocidades e com pouco atraso na conexão. Seus arquivos chegarão e serão enviados de forma mais rápida.

Esta opção de rede conta também com maior estabilidade, sendo sendo recomendada para tarefas que necessitam de grande desempenho e para os gamers aproveitarem ao máximo as partidas on-line, por exemplo.

“Os jogos demandam cada vez mais de uma conexão eficiente, tendo em vista que precisam de agilidade na troca de dados, que são determinantes para o resultado esperado. A rede com fio pode minimizar o tempo de resposta dos comandos, que causam os atrasos no jogo, ou lag”, esclarece.

Ainda segundo Appel, atualmente é possível obter índices que superam os 10Gb/s, ao navegar através dos cabos mais avançados. Contudo, a mobilidade pode ser uma limitação, tendo em vista que o wi-fi permite que a conexão seja feita de qualquer ponto da casa, enquanto a conexão cabeada exige planejamento e infraestrutura.

“Embora seja vantajoso a depender de cada necessidade, a rede cabeada não possibilita o envio de sinal para todo o ambiente em um formato 360º, não sendo interessante para dispositivos móveis, como celulares, tablets e notebooks”, enfatiza.

O coordenador de produtos da TP-Link afirma também que apesar da conexão cabeada ser considerada por muitos mais segura, atualmente existem aparelhos sem fio altamente sofisticados que eliminam riscos e garantem navegação totalmente protegida.

“Os roteadores de ponta do mercado possuem antivírus integrado, que mantêm preservada as informações confidenciais e fornecem filtragem de conteúdo malicioso, prevenindo contra-ataques e assegurando conectividade com tranquilidade”, diz.

Conexão sem fio

A adoção da internet sem fio pode ser mais favorável, considerando que seu uso é acessível e versátil. Appel conta que, economicamente, o wi-fi tem vantagem sobre a conexão via cabo por ter montagem mais fácil com baixos custos.

A mobilidade também se destaca como característica positiva, dado que dispositivos móveis, como smartphones, notebooks e demais gadgets podem ser conectados e incorporados de modo simples e rápido.

“A rede sem fio permite integração através de múltiplas conexões, com o uso de diversos aparelhos em um só roteador. Em um contexto que cada vez mais os ambientes são interligados à internet de forma inteligente, o wireless é uma excelente opção para quem busca alto desempenho com fluxo eficiente”, pontua.

Fabio destaca que com o desenvolvimento dos dispositivos e a evolução de tecnologias como o MU-MIMO, que garante conexões simultâneas, o beamforming que realiza envio de sinal wi-fi para os dispositivos com maior demanda de dados, e o sistema Mesh, que trabalha para criar uma única rede com múltiplos roteadores, o acesso sem o uso de cabos tornou-se poderoso e prático.

“O avanço da rede sem fio permitiu com que as pessoas dispusessem de uma conexão com velocidade ultrarrápida, com menos interferências e atrasos na conexão. Seu uso tornou-se popular principalmente em aparelhos móveis e transmissões com alto uso de dados.”

O especialista acrescenta que para os gamers que participam de partidas on-line, principalmente via mobile, o wi-fi é a opção apropriada. “Dispor de um roteador que garanta múltiplas conexões e capacidade de processamento adequado é indispensável para a qualidade e estabilidade durante os jogos”, conta Appel.

O executivo enfatiza que a expansão de redes sem fio da sexta geração, o wi-fi 6, permite uma integração ainda mais eficiente, com mais velocidade em ambientes congestionados. Com isso, downloads e uploads serão beneficiados, permitindo que a troca de dados seja superior.

“Uma das vantagens da tecnologia wi-fi 6 é a maior segurança aos usuários. Por meio da criptografia WPA3, a navegação torna-se mais protegida, principalmente em conexões abertas e públicas”, finaliza.