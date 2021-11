NÃOÉTBT: iniciativa digital lembra que a pandemia não acabou

Da Redação

Do 33Giga



09/11/2021 | 11:48



O termo Throwback Thursday se popularizou nas redes sociais, em especial no Instagram, por meio da tag #TBT, para marcar postagens de fotos e vídeos antigos compartilhadas, geralmente, às quintas-feiras. No dia 11 de novembro, também uma quinta-feira, essa hashtag vai ganhar um significado ainda maior – tornando-se #NÃOÉTBT.

Iniciativa global da ONU de combate à desinformação sobre a Covid-19, o projeto Verificado lança um filtro que vai permitir aos usuários da rede propagar uma mensagem de importância. O recurso simula uma máscara com a mensagem #NÃOÉTBT e tem como objetivo chamar atenção, especialmente dos jovens, de que, apesar da flexibilização, a pandemia ainda não acabou e que algumas medidas de prevenção continuam sendo importantes, entre elas, o uso da máscara.

A ação quer chamar também atenção para o fato de que a influência de um é a proteção de todos.

Apesar do avanço da vacinação, o uso de máscara ainda #NÃOÉTBT em muitas situações na realidade dos brasileiros. Para preservar os avanços obtidos no combate à pandemia, a iniciativa quer incentivar o cuidado individual, que precisa ser mantido de maneira a proteger a todos.

Essa é ação é uma continuidade do projeto Verificado que, em 2020, alcançou bilhões de pessoas no mundo inteiro e que tem como meta mobilizar pessoas, organizações, redes, sociedade civil, empresas e plataformas de mídia em torno do compartilhamento de informações confiáveis e precisas sobre a Covid-19.

Entre as ativações realizadas no Brasil estão:

a projeção em homenagem às vítimas no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

o lançamento da música “Avião”, com mais de 17 artistas renomados;

exposição com a Turma da Mônica;

o festival de música online Cada Um De Nós, com participação de 27 celebridades;

mural de graffiti com o artista Tito Ferrara;

webséries com a Agência Lupa,

além de colaborações com Gloob, Quebrando o Tabu, Cartoon Network, Comitê Olímpico e Paralímpico Brasileiro.

O projeto Verificado é coordenado no Brasil pelo UNIC Rio e conta com a colaboração da Purpose, uma das maiores organizações de mobilização social do mundo. É uma iniciativa global da ONU que tem o objetivo de combater a infodemia de desinformação em meio à pandemia, compartilhando informações confiáveis, precisas e que salvam vidas.

