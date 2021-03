Além de Pelé: 10 documentários de atletas disponíveis no streaming

Bianca Bellucci

Do 33Giga



12/03/2021 | 14:48



O documentário Pelé estreou na Netflix em 26 de fevereiro. O filme resgata o surgimento do Rei do Futebol, da origem como garoto prodígio à conquista da Copa do Mundo de 1970. Embora a obra esteja dividindo opiniões nas redes sociais, os sites de avaliação estão com números bons. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a avaliação da crítica é de 8,1. A nota do público, por sua vez, está em 7,7.

Muito além de Pelé, no entanto, é possível encontrar uma série de documentários sobre esportistas nos serviços de streaming. Tanto é que o 33Giga resolveu separar 10 títulos que contam a trajetória de atletas que marcaram a história do futebol, do surf, do basquete. Você confere quais são eles abaixo.

1. Garrincha: Alegria do Povo – Globoplay

Acompanhe Garrincha, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, em seu auge. O documentário traz imagens do atleta em ação pelo Botafogo e pela Seleção Brasileira e cenas do cotidiano, como ele comprando discos na cidade do Rio de Janeiro e, depois, dançando ao som deles. Também revela a rotina de treinos no clube carioca e a preparação do time para entrar em campo.

2. Arremesso Final – Netflix

Uma minissérie em 10 episódios que gira em torno da carreira de Michael Jordan em sua última temporada defendendo o time de basquete Chicago Bulls. Os episódios mostram imagens inéditas dos bastidores e traz entrevistas exclusivas com personalidades da NBA, a exemplo de Scottie Pippen, Dennis Rodman e Phil Jackson.

3. Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão – Globoplay

Um documentário sobre a carreira de Ayrton Senna, considerado o maior piloto brasileiro de Fórmula 1. O espectador é convidado a acompanhar toda a trajetória do tricampeão mundial, desde a ascensão no automobilismo até sua morte em pleno GP de San Marino, em 1994, passando pela rivalidade com Alain Prost e os problemas enfrentados nos bastidores da competição.

4. Qual o Meu Nome: Muhammad Ali – HBO GO

Um retrato íntimo de Muhammad Ali baseado em gravações do próprio campeão de boxe. Este documentário explora os desafios, confrontos e triunfos do pugilista que se tornou uma figura icônica tanto no esporte como pelo seu envolvimento em causas sociais. É importante destacar que o título está dividido em duas partes.

5. Ronaldo – Globoplay

Primeiro documentário oficial e autorizado pelo português Cristiano Ronaldo. Filmado ao longo de 14 meses, o espectador tem acesso à intimidade do craque e descobre como o sonhador menino da Ilha da Madeira se tornou um dos maiores nomes do futebol, sendo eleito cinco vezes como o melhor jogador do mundo.

6. Santo Marcos – Amazon Prime Video

Marcos, goleiro que fez história no Palmeiras e na Seleção Brasileira, tem fama de santo por conta das belas defesas que fazia em campo. Este documentário apresenta a pessoa, as motivações, os valores e a família do ídolo, além de trazer depoimentos de peso que contam sua história. Entre os nomes, estão: Ronaldo, Romário, Cafu, Edmundo, Ademir da Guia e Luiz Felipe Scolari.

7. Ronda Rousey: Força e Glória – Netflix

Ela desenvolveu uma chave de braço capaz de derrotar qualquer adversária e acabou dando maior visibilidade às mulheres na luta profissional. Este documentário narra a ascensão da norte-americana Ronda Rousey, ex-campeã olímpica e ex-campeã da UFC, ao status de ícone no mundo das artes marciais mistas.

8. Tiger – HBO GO

Documentário em duas partes que revela detalhes sobre a ascensão, queda e o retorno com redenção do fenômeno do golfe Tiger Woods. O filme traz imagens inéditas e entrevistas exclusivas com pessoas próximas a ele, como Nick Faldo, que foi três vezes campeão do Masters de Golfe e outras três do British Open, e Rachel Uchitel, a mulher que estava no centro de um escândalo sexual que envolveu o atleta.

9. Gabriel Medina – Globoplay

Das ondas de Maresias (SP) para o mundo, o documentário mostra como Gabriel Medina ganhou dois campeonatos mundiais e se tornou um ídolo do surf no Brasil. A obra conta com imagens exclusivas do arquivo pessoal do atleta e depoimentos de familiares, amigos e grandes nomes do esporte, como Galvão Bueno, Kelly Slater e Mick Fanning.

10. Fernando – Amazon Prime Video

Este documentário dividido em cinco episódios apresentar um retrato fiel de Fernando Alonso, bicampeão mundial da Fórmula 1. O título acompanha a temporada 2019-2020 do automobilista, que participou de uma série de circuitos, como Indianápolis 500, Le Mans 24 horas e Rally Dakar, e traz depoimentos do seu círculo íntimo, como seu empresário Luis García Abad e sua parceira Linda Morselli.