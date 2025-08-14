Pagamento de bônus a GCMs por recuperação de motos roubadas avança na Câmara de SP

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em 1.º turno de votação, com 37 votos favoráveis, nenhum contrário e 10 abstenções, nesta quarta-feira, 13, o projeto de lei do Executivo que propõe o pagamento de uma bonificação por desempenho aos integrantes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) pela recuperação de motocicletas furtadas, roubadas ou com sinal de identificador adulterado, como placas ou chassis. O bônus será de até R$ 1 mil por veículo apreendido.

O projeto ainda precisa ser votado em segundo turno antes de seguir para a sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB). O Executivo justifica que a apreensão de motos "representa um importante instrumento para a redução de índices de roubos, furtos e outros delitos que afligem a população paulistana". O texto aprovado destaca ainda que a bonificação, "além de valorizar o trabalho dos guardas civis metropolitanos, representa um investimento na segurança da cidade de São Paulo, com reflexos positivos diretos na redução da criminalidade e na sensação de segurança da população".

O PT, que em sua maioria se absteve na votação, protocolou emendas para serem analisadas na segunda e definitiva rodada de votação. As propostas do partido incluem bonificação de R$ 5 mil aos GCMs por metas e critérios existentes e estabelecidos via decreto municipal. Os dispositivos apresentados pelo PT preveem ainda um programa municipal de recuperação de celulares roubados com uso de inteligência e tecnologia.

Como o Estadão mostrou, a cidade registrou mais de 5 mil ocorrências de placas clonadas, de acordo com Nunes. No início do ano, a polícia encontrou ao menos dez placas falsas na casa de Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, mulher conhecida como "Mainha do crime" e apontada pela polícia como financiadora de uma quadrilha que pratica roubos na capital. De acordo com a polícia, o grupo estava envolvido na morte do ciclista o ciclista Victor Medrado, que pedalava em frente ao Parque do Povo.