Guia de Compras: aprenda a escolher notebooks de alta performance

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/03/2021 | 10:48



Para escolher o notebook ideal, há diversos fatores a serem considerados (conforme o 33Giga já explicou aqui). Preço e objetivo são alguns deles. Entretanto, há profissionais que precisam de máquinas realmente parrudas – arquitetos, engenheiros, gamers, designers, entre outros, precisam de alto poder de processamento para realizar suas atividades mais suavemente.

Por isso, a seguir, a fabricante de computadores 2A. M. – especializada em máquinas de alta performance dedicada a gamers – e o 33Giga separam, a seguir, dicas práticas para escolher notebooks realmente potentes.

O que observar

“Antes de adquirir um notebook para trabalho, é preciso entender os programas que serão usados na rotina. É recomendado conferir as configurações indicadas para os softwares e escolher um processador que atenda aos seus requisitos”, aponta Marcos Wendler, gerente da 2A.M.

Processador de desktop

Um processador de desktop em um notebook significa mais velocidade e performance para o usuário sem perder a portabilidade. Ideal para quem precisa utilizar softwares pesados, como editores de vídeos e programas com imagens em 3D.

“Praticidade, mobilidade e desempenho são características fundamentais para quem busca ganho de produtividade hoje em dia. Aliar estes três mundos, certamente, evitará muitas preocupações e dores de cabeça para quem depende de tecnologia para trabalhar”, explica Wendler.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Mais telas

Uma boa dica para profissionais que usam programas simultâneos, estão sempre fazendo calls, não dispensam uma planilha e ficam ligados no e-mail o tempo todo, é usar mais de uma tela.

Para garantir versatilidade, além de imagens sem lags ou travamentos, é importante buscar modelos com variedade e qualidade de portas de conexão – como saída HDMI, minis Display Port e portas USB.

Velocidade e segurança

Para acessar e usar programas mais pesados com rapidez e sem travamentos, uma ótima opção é apostar em SSDs (solid state drivers), que além de velozes são muito mais seguros que os HDs, já que não possuem partes internas móveis e são mais resistentes a choques durante o transporte.

Há modelos que já vêm com SSDs, com HD de até 1TB, com dois slots para SSD NVMe, padrão que oferece velocidades de leitura até 3,9 vezes maiores que os tradicionais SSDs SATA e 16 vezes maiores que o HD tradicional.

“Usuários que precisam de muito espaço de armazenamento e não querem ficar reféns dos HDs, podem instalar um SSD adicional em suas máquinas e utilizá-lo para acessar programas pesados que demandam maior performance. Certamente, terão uma experiência mais fluida e sem travamentos”, explica Wendler.

Placa de vídeo

Os notebooks para gamers costumam ter placas de vídeo avançadas, que renderizam com mais velocidade e mantêm as taxas de quadro por segundo bem altas. Profissionais de criação, que usam editores de imagens e programas de modelagem 3D, por exemplo, terão mais facilidade para desempenhar suas tarefas em computadores com essa característica.