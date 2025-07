Comitiva de senadores aos EUA quer abrir linha direta entre Legislativos e defender setores

As vésperas de partir para os Estados Unidos, a comitiva de senadores da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) quer reabrir "canais de diálogo" após o tarifaço do presidente Donald Trump e elencou seis objetivos principais para a missão. Os senadores terão reuniões com parlamentares democratas e republicanos, empresários e especialistas em comércio.

Entre as prioridades do grupo está a promoção de uma "interlocução direta" entre os Poderes Legislativos de ambos os países, assim como a defesa dos setores produtivos que foram afetadas pelas novas tarifas anunciadas por Trump - especialmente os que tiveram maior impacto, como agropecuária, metalurgia, energia e indústria de transformação.

A comitiva também quer "reforçar a previsibilidade e a segurança jurídica nas relações econômicas bilaterais" e apresentar o "posicionamento institucional do Senado como alternativa propositiva e responsável frente ao atual cenário geopolítico". Há a intenção ainda de prospectar caminhos para a cooperação bilateral em áreas estratégicas como bioenergia, infraestrutura, inovação tecnológica e sustentabilidade.

Na lista de objetivos do grupo consta ainda a missão de "preparar o terreno" para um grupo interparlamentar permanente Brasil-Estados Unidos, que seria voltado à diplomacia econômica e à articulação de medidas legislativas frente a disputas comerciais internacionais.