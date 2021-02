Cruzeiro anuncia Felipe Augusto e Matheus Neris e chega aos 5 reforços para 2021

13/02/2021 | 13:08



Sem conseguir o acesso na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem atuado no mercado em busca de reforços para a temporada 2021. E chegou aos cinco nomes anunciados nos últimos dias com a confirmação neste sábado das contratações do atacante Felipe Augusto e do volante Matheus Neris.

Na sexta-feira, o Cruzeiro já havia oficializado três contratações. O meia Marcinho, que estava no Sampaio Corrêa, o volante Matheus Barbosa, que estava no Cuiabá e foi emprestado pelo Avaí, e o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que vinha defendendo a Chapecoense.

Felipe Augusto, de 28 anos, assinou com o Cruzeiro até dezembro de 2021. Ele disputou as duas últimas edições da Série B, tendo marcado oito gols pelo Operário-PR no torneio em 2019 e fazendo parte do elenco do América-MG que conseguiu o acesso na última temporada - atuou 23 vezes e fez um gol.

Com um longo currículo, também acumula passagens por Atlético-MG (2010-2011), Lemense-SP (2012-2013), Democrata-GV (2014), Madureira (2014), Linense (2015), Tupi (2015), Estoril-POR (2016-2017), Villa Nova-MG (2017), Volta Redonda (2017), Paraná (2017-2018), Botafogo-SP (2018) e Mirassol (2019).

Já Matheus Neris, de 22 anos, assinou com o Cruzeiro pelas próximas duas temporadas. Ele pertencia ao Palmeiras, time pelo qual tinha contrato até maio, tendo conquistado vários títulos nas divisões de base. Ele disputou a última Série B pelo Figueirense, com 2 gols marcados em 26 jogos. Também já defendeu o Londrina e a Inter de Limeira.

No Cruzeiro, a posição de Matheus Neris é uma das mais carentes do elenco. Ele vai se juntar aos volantes Adriano e Jadson. O clube vendeu recentemente Jadsom Silva ao Red Bull Bragantino e ainda conta com Henrique, em recuperação de cirurgia no joelho.

O Cruzeiro vai estrear na temporada 2021 em 28 de janeiro, quando visitará o Uberlândia, no Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.