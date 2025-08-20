DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Política Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 20 de agosto de 2025

Gilmar
20/08/2025 | 09:50
FOTO: GIlmar
FOTO: GIlmar


 Os prefeitos de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), e de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), estiveram em Brasília, nesta terça-feira (19), em busca de recursos para ampliação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no Grande ABC. Vinte por cento dos atendimentos do Samu de Mauá são destinados a moradores das cidades vizinhas. 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra devem receber unidades do Samu


