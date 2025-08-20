Previsão do dia 20/8: horóscopo do João Bidu para todos os signos

O horóscopo do dia 20/8 traz as previsões de João Bidu para todos os signos, destacando amor, trabalho, dinheiro e saúde. Veja como a posição dos astros pode influenciar suas escolhas e descubra as melhores dicas para aproveitar as energias desta quarta-feira.

Arianos, preparem-se para uma quarta-feira incrível! Expectativas alinhadas no trabalho, harmonia em família e muita alegria à noite, especialmente na área amorosa. Seu charme estará no auge, então aproveite para encantar seu crush. Aproveite, sua estrela vai brilhar intensamente hoje!

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 57, 30, 10

Hoje é seu dia, tourinha! Graças à harmonia entre Lua e Vênus, espere contatos e relações fluindo com leveza. Seu carisma brilha, facilitando convencer e encantar todos ao seu redor. Explore essa energia positiva nas esferas pessoal, profissional e amorosa. À noite, a família ganha foco, fortalecendo laços de cumplicidade e aconchego com seus queridos.

Cor: LILÁS

Palpite: 11, 61, 38

Hoje é o seu dia! Boas notícias estão chegando para o seu bolso e grandes conquistas aguardam no trabalho. Solte a criatividade para aumentar os ganhos e estabilizar a posição no emprego. À noite, conquiste o crush com charme e boa lábia.

Cor: CINZA

Palpite: 20, 47, 45

Seu dia promete maravilhas! Lua e Vênus reforçam seu charme e suas habilidades, destacando você no trabalho e na vida pessoal. Boas vibrações nas finanças e surpresas à noite vêm para somar. Romance? Proteção garantida!

Cor: DOURADO

Palpite: 03, 10, 30

Hoje, um dia tranquilo e produtivo espera por você! Concentre-se no trabalho e espere por novidades positivas ao anoitecer. Sua aura está potente, tornando você o centro das atenções e atraindo amor e admiração sem esforço.

Cor: VIOLETA

Palpite: 44, 26, 24

Hoje é dia de nadar no mar de oportunidades! Com Lua e Vênus ao seu lado, é hora de realizar seus sonhos. O trabalho flui, seus talentos brilham em grupo, e a alegria invade as amizades. À noite, uma paz tranquila prevalece e o romance fica mais acolhedor; solteiros, fiquem alerta para um amor misterioso e sedutor!

Cor: VERDE

Palpite: 42, 06, 51

LEIA TAMBÉM:

Wagner Moura mira no Oscar e conta com bom momento na astrologia



Grandes oportunidades estão à sua espera, Libra! O alinhamento entre Lua e Vênus favorece seu brilho na carreira. Almeja uma promoção? Vá atrás dela! No amor, aproveite seu carisma para encantar o crush. À noite, espere por momentos de sonho e harmonia ao lado do ser amado.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 14, 42, 22

Ótimas notícias, Escorpião! Lua e Vênus enviam vibes positivas para abrir seus caminhos e favorecer seus futuros projetos. Expectativas no trabalho e vida amorosa estão prestes a se materializar. Seu brilho pessoal será inegável à noite.

Cor: MARROM

Palpite: 24, 06, 44

Hoje é o seu dia, Sagitário! Oportunidades lucrativas surgirão para alavancar seus ganhos, principalmente pela manhã. No amor, sua sensualidade será notável e a noite promete ser mágica.

Cor: AZUL

Palpite: 36, 21, 45

A Lua e Vênus estão juntinhas hoje, abrindo caminhos e promovendo alianças benéficas na vida pessoal e profissional. É hora de interagir, investir em parcerias e colocar planos em ação com o apoio dos que confia. E o amor? Apimenta os lençóis à noite!

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 47, 20, 07

Hoje é o seu dia! Com energia e vitalidade em alta, espere produtividade no trabalho e reconhecimento dos superiores. À noite, prepare-se, romance está no ar!

Cor: PRETO

Palpite: 51, 53, 08

O dia acende a criatividade, favorecendo a inovação no trabalho! Ótimos momentos aguardam na paixão. Ouse, encante e conquiste! Com o vigor da saúde e um estado emocional elevado, a alegria de viver brilha intensamente. As estrelas ditam um dia para se destacar.

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 41, 14, 31