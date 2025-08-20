DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Trump diz que Cook, do Fed, deve renunciar, após Pulte acusar diretora de fraude hipotecária

20/08/2025 | 10:01
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook deve renunciar ao cargo "agora", em publicação na Truth Social na manhã desta quarta-feira, 20. O comentário do republicano veio horas depois de o presidente do conselho da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, alegar em uma denúncia criminal que Cook cometeu fraude hipotecária.

Pulte diz que a diretora do BC dos EUA cometeu a fraude ao designar seu condomínio fora do estado como sua residência principal, apenas duas semanas após tomar um empréstimo para sua casa em Michigan, a qual Cook também declarou como sua residência principal.

"Quando alguém comete fraude hipotecária, prejudica a fé e a integridade do nosso sistema. Não importa quem você é: ninguém está acima da lei", escreveu Pulte, em postagem no X.

Como diretora do Fed, Cook possui direito a voto nas decisões de política monetária. Na reunião do fim de julho, ela defendeu a manutenção dos juros, embora Trump venha fazendo agressiva pressão pela redução de juros.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.